Dónde y a qué hora José Antonio Kast presentará a sus subsecretarios y delegados regionales

El presidente electo, José Antonio Kast, dará a conocer este sábado a los subsecretarios y delegados presidenciales regionales que integrarán la segunda línea de su futura administración.

El anuncio se realizará a las 13:00 horas en el salón Riesco del Hotel Radisson Blu, ubicado en avenida Manquehue Norte, en la comuna de Las Condes.

Según informó la Oficina del Presidente Electo, la presentación se concretará luego de dos postergaciones y a menos de 24 horas de su realización.

Son 40 designaciones

En el equipo de Kast señalan que la nómina de autoridades regionales ya se encuentra definida, mientras que en el caso de las subsecretarías aún restan algunos nombres por cerrar debido a ajustes de última hora.

En total, el proceso contempla 40 designaciones, de las cuales varias ya estarían confirmadas en el entorno del futuro mandatario.

Al igual que en la conformación del gabinete ministerial, el diseño del equipo prioriza perfiles técnicos e independientes, por sobre la representación de los partidos políticos.