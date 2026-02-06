;

Robaron un bulldog francés y exigían $100 mil para devolverlo: PDI detiene en flagrancia 6 personas implicados

La denuncia y la difusión en redes permitieron ubicar al animal en San Pedro de Atacama. Un encuentro vigilado terminó con los detenidos en flagrancia y la mascota recuperada.

Martín Neut

Bulldog robado en San Pedro de Atacama

Bulldog robado en San Pedro de Atacama / Foto PDI

La PDI recuperó un bulldog francés que había sido robado desde un domicilio en Calama, tras detener a cinco adultos y un adolescente, todos de nacionalidad boliviana, quienes exigían $100 mil para devolverlo a su dueña.

Según medios regionales, la investigación se inició el 31 de enero, luego de la denuncia por la sustracción de la mascota.

Ante la falta de resultados inmediatos, la afectada difundió el caso en redes sociales, lo que permitió detectar que el perro estaba siendo ofrecido en San Pedro de Atacama. Al contactarse con los sujetos, estos reconocieron el hecho y solicitaron dinero a cambio de la devolución.

Fueron detenidos en flagrancia

Con esos antecedentes, detectives coordinaron una entrega controlada y sorprendieron a los imputados en flagrancia, con el animal al interior de un vehículo.

El jefe de la Brigada de Investigación Criminal Calama, subprefecto Eduardo Díaz, indicó que “gracias a la oportuna denuncia de la víctima y al trabajo investigativo desarrollado por nuestros detectives, fue posible recuperar la mascota y detener a los responsables, quienes exigían dinero a cambio de su devolución”.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Calama para su formalización por receptación y extorsión, mientras que el perro —avaluado en más de $1,5 millones— fue devuelto sano y salvo a su dueña.

