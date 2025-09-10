;

No solo el MUT en Las Condes: estos son los 9 centros comerciales que construiría la misma empresa en Chile

Territoria, la firma detrás del edificio en Santiago, inscribió varias marcas con la idea de expandirse a otras regiones bajo el mismo modelo.

Javier Méndez

Desde su apertura en la comuna de Las Condes, el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) se ha convertido en un centro neurálgico del comercio en la ciudad de Santiago. Actualmente tiene 200 locales operando y aún no se encuentra al máximo de su capacidad.

Esta semana se reveló que Territoria, grupo detrás del gigantesco proyecto, tendría la intensión de repetir el mismo modelo de negocio. En detalle, se proyectaría la construcción ocho centros comerciales en distintas regiones de Chile.

Según corroboró el DF, la compañía inscribió una serie de marcas relacionadas con futuras edificaciones. Las fuentes consultadas por el medio aseguran que no se trataría de una protección marcaría, sino de una estrategia real para desplegar dichas ideas.

Similares al MUT: ¿Qué centros comerciales se podrían construir en Chile?

Territoria registró los nombres Mercado Urbano Concepción, Valdivia, Viña del Mar, Renca, Estoril, Matta, Cerrillos y Puerto Varas, afianzando la propuesta de llegar a esos puntos del país.

Por ahora, las iniciativas más concretas serían en Estoril (Las Condes) y Cerrillos. La primera locación está ubicada en un paño de 8.500 metros cuadrados en la esquina de Avenida Las Condes con Lo Fontecilla. Dicho espacio, que bordea los US$35 millones, perteneció a la Clínica Las Condes.

Sumado a todo lo anterior, a principios del 2025 se presentó el proyecto Mercado Urbano Santa Rosa, el cual llegaría al centro de Santiago, en el histórico edificio de Enel, y estaría a pasos de la estación de Metro Santa Rosa.

El paño de 9.500 metros, contempla edificios de vivienda y un centro comercial con un mercado de comidas y productos, además de tiendas orientadas a emprendedores e industrias creativas, y comercio y servicios“, explicaron desde la compañía en su web oficial.

“A su vez, contempla desarrollar grandes espacios verdes verticales de acceso público, además de utilizar energía limpia, reutilización de aguas grises para el riego de jardines y un programa de basura cero”, continuaron.

Así sería el Mercado Urbano Santa Rosa. / Territoria

Volviendo al resto de proyectos, el gerente general de la firma ya se reunió con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes para presentar las iniciativas. Un par de días después también tuvo un encuentro con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, para medir impacto que tendría las obras en esa área.

