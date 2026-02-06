La lista de nombres que asumirían las 16 delegaciones presidenciales de José Antonio Kast
El presidente electo anunciará mañana a los representantes del Ejecutivo en regiones, con perfiles ligados a seguridad, gestión pública y partidos del oficialismo.
A poco más de un mes para asumir la presidencia, José Antonio Kast se alista para definir a los delegados presidenciales, autoridades que representan al Ejecutivo en las regiones y ejercen facultades clave en materia administrativa y de seguridad.
El proceso contempla 16 cargos, aunque aún no habrían definiciones para Arica, Antofagasta y Magallanes, ya han trascendido algunos candidatos que suenan fuerte para los puestos regionales.
Los nombres en evaluación combinan militantes del Partido Republicano, figuras de la centroderecha e independientes, varios con experiencia en gestión pública, seguridad y trabajo territorial, especialmente en el norte del país.
Los probables delegados presidenciales
- Arica y Parinacota: Pendiente.
- Tarapacá: Alberto Soto (ind.), ex vicealmirante de la Armada.
- Antofagasta: Pendiente.
- Atacama: Sofía Cid (Republicano), ingeniera comercial.
- Coquimbo: Víctor Pino (Demócratas), diputado e ingeniero comercial.
- Valparaíso: Manuel Millones (ind.), ex consejero regional y cientista político.
- Región Metropolitana: Germán Codina (ind., ex RN), administrador público.
- O’Higgins: Susana Pinto (UDI) o Pía Margarit (UDI), arquitecta.
- Maule: Juan Eduardo Prieto (ind.), ingeniero comercial.
- Ñuble: Diego Sepúlveda (Republicano), abogado.
- Biobío: Julio Anativia (RN), abogado y ex gobernador provincial.
- La Araucanía: Francisco Ljubetic (ind.), abogado y ex fiscal.
- Los Ríos: Vicky Carrasco (Republicano), asistente social y concejala.
- Los Lagos: Cristián Palma (Republicano), presidente regional del partido.
- Aysén: Luz María Vicuña (RN), secretaria ejecutiva del CORE.
- Magallanes: Pendiente.
La nómina será oficializada en una actividad anunciada por el propio Kast tras su regreso de Europa.
“Mañana vamos a tener una actividad donde vamos a conocer quiénes son nuestros delegados regionales”, afirmó el presidente electo, quien añadió que en la misma instancia también se informará “quiénes serán nuestros subsecretarios”.
