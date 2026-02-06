La lista de nombres que asumirían las 16 delegaciones presidenciales de José Antonio Kast / VICTOR HUENANTE

A poco más de un mes para asumir la presidencia, José Antonio Kast se alista para definir a los delegados presidenciales, autoridades que representan al Ejecutivo en las regiones y ejercen facultades clave en materia administrativa y de seguridad.

El proceso contempla 16 cargos, aunque aún no habrían definiciones para Arica, Antofagasta y Magallanes, ya han trascendido algunos candidatos que suenan fuerte para los puestos regionales.

Los nombres en evaluación combinan militantes del Partido Republicano, figuras de la centroderecha e independientes, varios con experiencia en gestión pública, seguridad y trabajo territorial, especialmente en el norte del país.

Los probables delegados presidenciales

Arica y Parinacota: Pendiente.

Tarapacá: Alberto Soto (ind.), ex vicealmirante de la Armada.

(ind.), ex vicealmirante de la Armada. Antofagasta: Pendiente.

Atacama: Sofía Cid (Republicano), ingeniera comercial.

(Republicano), ingeniera comercial. Coquimbo: Víctor Pino (Demócratas), diputado e ingeniero comercial.

(Demócratas), diputado e ingeniero comercial. Valparaíso: Manuel Millones (ind.), ex consejero regional y cientista político.

(ind.), ex consejero regional y cientista político. Región Metropolitana: Germán Codina (ind., ex RN), administrador público.

(ind., ex RN), administrador público. O’Higgins: Susana Pinto (UDI) o Pía Margarit (UDI), arquitecta.

(UDI) o (UDI), arquitecta. Maule: Juan Eduardo Prieto (ind.), ingeniero comercial.

(ind.), ingeniero comercial. Ñuble: Diego Sepúlveda (Republicano), abogado.

(Republicano), abogado. Biobío: Julio Anativia (RN), abogado y ex gobernador provincial.

(RN), abogado y ex gobernador provincial. La Araucanía: Francisco Ljubetic (ind.), abogado y ex fiscal.

(ind.), abogado y ex fiscal. Los Ríos: Vicky Carrasco (Republicano), asistente social y concejala.

(Republicano), asistente social y concejala. Los Lagos: Cristián Palma (Republicano), presidente regional del partido.

(Republicano), presidente regional del partido. Aysén: Luz María Vicuña (RN), secretaria ejecutiva del CORE.

(RN), secretaria ejecutiva del CORE. Magallanes: Pendiente.

La nómina será oficializada en una actividad anunciada por el propio Kast tras su regreso de Europa.

“Mañana vamos a tener una actividad donde vamos a conocer quiénes son nuestros delegados regionales”, afirmó el presidente electo, quien añadió que en la misma instancia también se informará “quiénes serán nuestros subsecretarios”.