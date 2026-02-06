;

La lista de nombres que asumirían las 16 delegaciones presidenciales de José Antonio Kast

El presidente electo anunciará mañana a los representantes del Ejecutivo en regiones, con perfiles ligados a seguridad, gestión pública y partidos del oficialismo.

Martín Neut

Diana Copa

La lista de nombres que asumirían las 16 delegaciones presidenciales de José Antonio Kast

La lista de nombres que asumirían las 16 delegaciones presidenciales de José Antonio Kast / VICTOR HUENANTE

A poco más de un mes para asumir la presidencia, José Antonio Kast se alista para definir a los delegados presidenciales, autoridades que representan al Ejecutivo en las regiones y ejercen facultades clave en materia administrativa y de seguridad.

El proceso contempla 16 cargos, aunque aún no habrían definiciones para Arica, Antofagasta y Magallanes, ya han trascendido algunos candidatos que suenan fuerte para los puestos regionales.

Revisa también:

ADN

Los nombres en evaluación combinan militantes del Partido Republicano, figuras de la centroderecha e independientes, varios con experiencia en gestión pública, seguridad y trabajo territorial, especialmente en el norte del país.

Los probables delegados presidenciales

  • Arica y Parinacota: Pendiente.
  • Tarapacá: Alberto Soto (ind.), ex vicealmirante de la Armada.
  • Antofagasta: Pendiente.
  • Atacama: Sofía Cid (Republicano), ingeniera comercial.
  • Coquimbo: Víctor Pino (Demócratas), diputado e ingeniero comercial.
  • Valparaíso: Manuel Millones (ind.), ex consejero regional y cientista político.
  • Región Metropolitana: Germán Codina (ind., ex RN), administrador público.
  • O’Higgins: Susana Pinto (UDI) o Pía Margarit (UDI), arquitecta.
  • Maule: Juan Eduardo Prieto (ind.), ingeniero comercial.
  • Ñuble: Diego Sepúlveda (Republicano), abogado.
  • Biobío: Julio Anativia (RN), abogado y ex gobernador provincial.
  • La Araucanía: Francisco Ljubetic (ind.), abogado y ex fiscal.
  • Los Ríos: Vicky Carrasco (Republicano), asistente social y concejala.
  • Los Lagos: Cristián Palma (Republicano), presidente regional del partido.
  • Aysén: Luz María Vicuña (RN), secretaria ejecutiva del CORE.
  • Magallanes: Pendiente.

La nómina será oficializada en una actividad anunciada por el propio Kast tras su regreso de Europa.

Mañana vamos a tener una actividad donde vamos a conocer quiénes son nuestros delegados regionales”, afirmó el presidente electo, quien añadió que en la misma instancia también se informará “quiénes serán nuestros subsecretarios”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad