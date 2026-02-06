;

VIDEO. A dos años de la muerte de Piñera, Kast llama a la oposición a la unidad: “Hoy día buscamos las cosas que nos unen”

El presidente electo adelantó que mañana se dará a conocer quiénes serán los delegados regionales y subsecretarios de su futuro gobierno.

Martín Neut

José Antonio Kast

José Antonio Kast / Oscar Guerra

El presidente electo José Antonio Kast llegó este viernes a Chile tras cerrar su gira por Europa, la que calificó como “una gran gira”, destacando el nivel de las reuniones sostenidas con autoridades y líderes del continente.

A su arribo, Kast señaló que durante el viaje tuvo “una posibilidad importante de reuniones con ministros, tanto de economía como de seguridad”, además de encuentros con el primer ministro húngaro Viktor Orbán y con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

En relación a lo anterior, aseguró que esta última fue “una reunión que estuvo muy interesante”. También mencionó citas con eurodiputados y dirigentes políticos europeos.

En el ámbito nacional, el mandatario electo afirmó que su administración buscará priorizar acuerdos y unidad política.

“Hemos dejado atrás las diferencias”

“Hemos dejado atrás las diferencias porque hoy día buscamos las cosas que nos unen”, sostuvo, agregando que Chile necesita “una oposición constructiva, una oposición que nos permita salir adelante de temas críticos”.

Asimismo, Kast valoró aspectos del gobierno del expresidente Sebastián Piñera a dos años de su muerte, señalando que reconoce “las cosas positivas que se realizaron” durante su mandato, y confirmó que espera participar en un encuentro internacional de reconocimiento a su figura “después del juramento”.

Finalmente, adelantó definiciones inmediatas del nuevo Ejecutivo y anunció que “mañana vamos a tener una actividad donde vamos a conocer quiénes son nuestros delegados regionales y quiénes serán nuestros subsecretarios”.

