Cuando quedamos en las puertas del cielo: esta es la mejor campaña de Chile en la historia de Copa Davis

Nuestro país ha participado en todas las versiones del campeonato, dejando momentos inolvidables donde se forjaron las leyendas del tenis nacional.

Damián Riquelme

Nicolás Massú, Fernando González y Marcelo Ríos. Getty Images

Nicolás Massú, Fernando González y Marcelo Ríos. Getty Images / Agencia Getty

Este viernes 6 y sábado 7, el equipo chileno vuelve a disputar la Copa Davis. Los capitaneados por Nicolás Massú se medirán ante los seleccionados de Serbia por la fase clasificatoria del torneo de países más importante del mundo.

A lo largo de su historia en la Copa Davis, el equipo chileno ha tenido actuaciones destacadas, aunque sus mejores campañas han sido esporádicas. Los seleccionados del Team Chile han participado en todas las ediciones de la “Ensaladera de plata” desde el año 1954.

De todas estas versiones, los seleccionados nacionales han quedado 12 veces en octavos de final, siendo en 2009 y 2011 las últimas ocasiones. En los cuartos de final se han instalado en siete oportunidades, siendo las más recientes las ediciones de 2006 y 2010, confirmando ese período como uno de los más competitivos para el tenis chileno comandado por Nicolás Massú y Fernando González.

Sin embargo, una de las mejores actuaciones, se alcanzó en 1975, cuando Chile consiguió llegar por única vez a las semifinales del torneo, quedando entre las cuatro mejores naciones del planeta en aquella edición.

Pero, ¿en qué año el equipo chileno llegó más lejos en Copa Davis?

El mayor hito se produjo en 1976: Jaime Fillol, Patricio Cornejo y Belus Prajoux alcanzaron el punto más alto de la historia al llegar a la final de la Copa Davis, cuando los nacionales cayeron ante Italia por 1-4 como locales.

De esta manera, Chile fue el primer país sudamericano y el segundo latinoamericano en disputar la final del torneo, firmando hasta hoy la mejor actuación del país en esta competencia y ubicándose entre las potencias mundiales del tenis de la época.

Una de las curiosidades de esta generación es que hasta el día de hoy poseen la marca de haber jugado el partido y el set más largo en número de juegos en la historia del torneo, en dobles con Jaime Fillol y Patricio Cornejo ante los Estados Unidos frente a Erik van Dillen y Stan Smith en 1973.

Jaime Fillol 1997, Getty Images / John Mahler

