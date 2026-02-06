;

Copa Davis: Tomás Barrios le da el primer punto a Chile en el inicio de la serie ante Serbia

El chillanejo venció en sets corridos a Dusan Lajovic.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Tomás Barrios (112° del ranking ATP) abrió con un importante triunfo la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia por la primera ronda de las Qualifiers.

El chillanejo, que asumió la responsabilidad de ser el primer singlista del equipo capitaneado por Nicolás Massú, venció a Dusan Lajovic (123°) por 7-5 y 7-6 (7), en un duelo que se extendió por más de dos horas.

El partido comenzó parejo en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, con ambos jugadores sosteniendo sus servicios. Sin embargo, Barrios logró desnivelar la balanza en el sexto juego, quebrando el saque de su rival y consolidando la ventaja en el siguiente game para ponerse 5-2.

Aunque parecía encaminarse a un primer set cómodo, Lajovic no se dio por vencido y logró una ruptura clave para igualar el marcador 5-5. Pero con el impulso del público, el chileno volvió a imponer su juego, logró otro quiebre y cerró la primera manga a su favor con un 7-5.

El segundo set fue similar, aunque esta vez fue Lajovic quien se adelantó al conseguir el primer quiebre. Barrios reaccionó y llegó a tener tres puntos a su favor para cerrar el partido, pero los desaprovechó y terminó cerrando la victoria en el tie break para darle el primer punto al equipo de Nicolás Massú.

La serie entre Chile y Serbia continuará esta misma tarde con el partido entre la primera raqueta nacional, Alejandro Tabilo (73°), y Ognen Milic (462° ATP).

Para el dobles que abrirá la jornada sabatina, la dupla escogida por el capitán Nicolás Massú estará compuesta por Tabilo y Nicolás Jarry (140°), quienes se medirán ante Ivan Sabanov y Matej Sabanov.

