La decisión de Arley Méndez, levantador de pesas cubano con nacionalidad chilena, de renunciar al Team Chile y a toda competencia olímpica para participar en los Enhanced Games, más conocidos como los “Juegos del Dopaje”, sigue generando fuertes críticas hacia el atleta.

Debido a estos cuestionamientos públicos, fue el propio representante nacional en Tokio 2020 quien salió a explicar su decisión y a defenderse ante el grupo de senadores que buscaría revocar su nacionalidad chilena a raíz de esta determinación.

“Es verdad, yo era atleta federado, obtuve la nacionalidad por gracia; gracias a los diputados, a los senadores, dirigentes de federación y al Comité Olímpico, que vieron mi talento y quisieron apoyarme con ese proyecto, donde me veían como futuro medallista olímpico y mundial. Yo también prometí darle muchos triunfos al país siendo nacionalizado chileno. En 2017 me tocó obtener la nacionalidad y pude representar al país, y creo que lo he hecho de una manera bastante correcta”, partió señalando el deportista de 32 años.

“Creo que el único título que no pude obtener, y la verdad es que como atleta toda mi vida me he dedicado a esto, es el sueño olímpico. Nunca lo logré. Tuve una participación donde ya todo el mundo sabe lo que pasó, no es necesario profundizar en eso, y que me llevó a un retiro. En ese momento de mi vida me encontré demasiado solo, con el apoyo solamente de mi mujer y mis hijos, donde nadie se preocupaba ni escribía”, agregó a modo de contexto.

En esa misma línea, explicó: “Me encontraba en una necesidad económica muy grande y lo único que sé hacer en mi vida es levantar pesas, algo que hago desde los 9 años. La única forma de poder estar arriba nuevamente era volviendo al levantamiento de pesas. Todos saben que soy un atleta esforzado, nadie puede negar eso. Regresé, obtuve el bronce panamericano y pude conseguir un nuevo Proddar para poder alimentar a mi familia”.

Respecto a las críticas recibidas tras su anuncio de participación en los Enhanced Games, señaló: “Todos tenemos derecho a la palabra y a opinar. Estamos en un país libre, donde uno puede dar su opinión siempre y cuando sea con respeto, obviamente”.

“Creo que mi decisión es correcta. Yo me retiré del levantamiento de pesas oficialmente, de la federación. Soy un atleta retirado. Ya no pertenezco al Comité Olímpico, a la Federación Internacional ni a la Federación Nacional, por lo que no puedo participar a nivel internacional. Hice mi renuncia oficial. Que no la haya publicado libremente no es culpa mía”, continuó.

“No creo que haya cometido ningún delito al tomar esta decisión. Creo que escogí el camino correcto. He pasado por muchos problemas y necesidades en mi vida y llegó esta oportunidad. Tengo 32 años; si alguna organización pensaba que podía llegar a los Juegos Olímpicos, estaba equivocada. Yo estaba disfrutando el día a día y trabajando para sustentar a mi familia. Creo que he hecho un gran aporte al país. Soy un atleta bastante esforzado, humilde, y creo que no soy un mal ejemplo para nadie”, cerró Méndez.