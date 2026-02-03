“Tenemos que estar preparados para jugar contra quien sea”: Nicolás Massú comentó la ausencia de Djokovic en serie de Copa Davis contra Chile / Oscar Guerra

La semana pasada, nuestro país albergó el Challenger de Concepción, donde el chileno Alejandro Tabilo cayó en la final, y este viernes 6 y sábado 7, Chile nuevamente va a tener la satisfacción de poder ver tenis de alto nivel: vuelve la Copa Davis.

El combinado nacional, capitaneado por Nicolás Massú, se presentará en el Court Central Anita Lizana en el Parque Estadio Nacional, para medirse ante los seleccionados de Serbia por la fase clasificatoria del torneo de países más importante del mundo.

El ganador de dos oros olímpicos con Chile fue consultado en rueda de prensa acerca de las ausencias de Serbia luego de la marginación de Novak Djokovic, Miomir Kecmanovic, Hamad Medjedovic y Laslo Djere, que no dirán presente en Santiago.

“Tenemos que estar preparados para jugar contra quien sea, contra un jugador de gran ranking, o uno más joven, o uno con más experiencia. Tenemos que entrar a la cancha a jugar de igual a igual con quien sea y preocuparnos de hacer nuestro mejor trabajo. Por lo tanto, no es la primera vez que a lo mejor vamos a ser favoritos en el papel”, declaró el viñamarino.

En cuanto a si a él le hubiera gustado enfrentarse a “Nole”, aseguró que “cuando uno se dedica a este deporte quiere hacer historia y cosas importantes, y para eso hay que enfrentarse a los mejores del mundo (...) Si hubiera venido Djokovic, habría sido increíble y una gran oportunidad de enfrentar a uno de los deportistas más importantes de la historia. También habríamos tenido que estar preparados para jugar contra él.

Con respecto a la situación de los tenistas chilenos, considerando los problemas físicos que ha arrastrado Nicolás Jarry y el reciente fallecimiento del padre de Cristian Garín, el capitán afirmó: “Ellos están con el equipo, entrenando y sacrificándose, y eso es muy importante porque demuestra el nivel de compromiso que existe. Hay que destacarlo, más allá de los momentos personales o profesionales que cada uno esté viviendo”.

“Los jugadores están acá, quieren aportar y también entienden que no siempre se puede estar en el mejor momento físico o personal”, agregó.

“Queremos ganar y estamos pensando solamente en cómo ganar esta serie. Obviamente, también hay una motivación especial pensando en que jugar contra España en septiembre sería un incentivo extra, pero yo siempre estoy enfocado en el presente. Tomé este equipo hace 14 años y quiero jugar contra los mejores del mundo, y si para eso hay que pasar ciertas etapas como esta, hay que superarlas”, indicó el entrenador.

Y por último, le preguntaron acerca de su favoritismo por la localía. “La verdad es que tener a la gente a favor nos va a ayudar mucho. Que haya 5 mil personas apoyando será un impulso importante. Está la motivación de seguir avanzando y vamos a pelear como siempre, desde el primer punto hasta el último, tratando de sacar adelante el tercer punto. El esfuerzo siempre va a estar y ojalá podamos llevarnos la victoria y seguir adelante”, cerró Nicolás Massú.