Busca salir de la cárcel: declaran admisible apelación de Ángela Vivanco a su prisión preventiva

Este viernes, la justicia declaró admisible el recurso de apelación presentado por la defensa de Ángela Vivanco, con el que busca revertir la prisión preventiva que cumple actualmente en el marco de la denominada “trama bielorrusa”.

Ahora, se espera que la Corte de Apelaciones de Santiago revise el fondo de la solicitud durante la próxima semana, por lo que deberán definir una nueva fecha y horario.

En concreto, la decisión se conoció luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretara prisión preventiva contra la ex jueza, imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos.

Según la investigación del Ministerio Público, Vivanco habría recibido cerca de 115 millones de pesos para fallar a favor del consorcio Belaz Movitec en un litigio con Codelco, lo que derivó en el pago de más de 17 mil millones de pesos por parte de la estatal.

Durante la formalización, la fiscalía sostuvo que la libertad de la imputada representa un riesgo para la sociedad, debido al carácter reiterado de los delitos que se le atribuyen, además de constituir un peligro para el desarrollo de diligencias clave en la investigación. Estos argumentos fueron considerados por el juez Cristian Sánchez, quien decretó su ingreso a prisión preventiva.

Desde la defensa, el abogado Jorge Valladares afirmó que la resolución no cumple con los requisitos para restringir la libertad de su representada y cuestionó el tratamiento mediático del caso. Además, sostuvo que Vivanco no tenía conocimiento de los negocios de su pareja, Gonzalo Migueles, ni estimó necesario inhabilitarse en la causa.

En tanto, desde la organización de trabajadores judiciales, parte querellante en la causa, indicaron que respetarán el derecho a la defensa y a la segunda instancia, pese a las críticas al actuar previo de la ex magistrada.

Actualmente, Ángela Vivanco permanece recluida en la cárcel de San Joaquín, en un módulo especial, desde su detención el pasado 25 de enero. La próxima semana, la Corte deberá definir si mantiene o revoca la medida cautelar.