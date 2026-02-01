Fiscal Wittwer defendió detención de Ángela Vivanco y descartó “show mediático”: “Era absolutamente necesario”

La fiscal Carmen Gloria Wittwer defendió la detención de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, luego de las críticas surgidas por el operativo realizado el domingo pasado en su domicilio, el cual fue calificado por la propia imputada como “un show mediático”.

En entrevista con La Tercera, la persecutora sostuvo que la decisión se basó en antecedentes sólidos reunidos por el Ministerio Público y descartó cualquier improvisación en el procedimiento.

“Para presentar una querella de capítulos, solicitar una orden de detención y formalizar a una exministra de la Corte Suprema, hay que tener antecedentes suficientes y los antecedentes del Ministerio Público están”, afirmó.

Wittwer explicó que “ solicitamos la orden de detención porque teníamos el convencimiento de que era necesario . Desde que el viernes (23 de enero de 2025) nos enteramos de la resolución de la Corte Suprema que confirmó todos los capítulos de nuestra querella, estimamos que era necesario y así lo planteamos al juez de turno. Si no lo hubiéramos creído necesario, no la habríamos pedido y hubiéramos pedido una audiencia de formalización”.

Según detalló, la medida se sustentó “principalmente por la gravedad de los hechos. Existen tres personas en esta causa también privadas de libertad y otras tres personas privadas de libertad en su domicilio, y Ángela Vivanco es la persona que nosotros hemos sostenido que es la más importante desde el punto de vista de la estructura, de cómo se iban dando estos hechos”.

“En cada imputación que se ha realizado a los otros imputados de la causa, siempre en el fondo y en lo principal está ella. Sin Ángela Vivanco no estaríamos hablando de esto , porque precisamente son esos fallos los que dan origen a esto”, agregó.

Finalmente, Wittwer afirmó que la detención buscó asegurar la comparecencia de la imputada ante el tribunal. “Estimamos que era absolutamente necesario que ella fuera detenida de forma que aseguráramos que al día siguiente ella fuera puesta a disposición del tribunal y que la podríamos formalizar y pedir medidas cautelares”, cerró.