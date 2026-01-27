“Es Vivanco en la Corte Suprema y Hermosilla en el gobierno”: experto en derecho penal analiza implicancias del caso Muñeca Bielorrusa

Durante este martes, en ADN Hoy conversamos con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y director del equipo técnico redactor del Código Procesal Penal, Cristian Riego, sobre la crisis en el Poder Judicial tras la formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por lavado de activos y cohecho.

En ese contexto, Riego advirtió que la gravedad del caso aumentó tras conocerse nuevos antecedentes vinculados a declaraciones del exdiputado Silver, que darían cuenta de acciones más allá del pago de sobornos.

“Lo más grave es que hubo un paso más adelante. No solo la señora Vivanco recibía coimas, sino que desarrollaba operaciones comunicacionales contra sus colegas para desacreditar a los ministros de la Tercera Sala ”, dijo.

En esa línea, el académico sostuvo que los hechos descritos reflejan prácticas de mayor complejidad. “Ahora no solo sabemos que había coimas, sino que había comportamientos, yo diría, gangsteriles”, detalló.

Vivanco y su posible prisión preventiva

Consultado por la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía, Riego afirmó que, a su juicio, existen antecedentes suficientes para justificar esa medida cautelar. “No solo están las pruebas que originalmente se tenían. El hecho de que tanto la señora Vivanco como su marido recibieran dinero de personas respecto de las cuales no hay ninguna razón para recibirlo; además, están las operaciones de lavado de dinero a través de conservadores de bienes raíces”, señaló.

“Muchas de estas personas han declarado, han realizado tratos con la Fiscalía y han colaborado, por lo tanto, han ratificado toda esta información, dándole un contexto a través de la historia que ellos cuentan. Yo no tengo muchas dudas de que el caso contra la señora Vivanco está probado y que probablemente va a quedar en prisión preventiva y eventualmente va a ser condenada a una pena de cierta magnitud”, añadió.

En ese contexto, afirmó que “la duda ahora es cuál va a ser la estrategia de ella”. Hasta ahora lo que se ha visto es que varios de los imputados han venido colaborando. Ustedes saben que hay una nueva ley en Chile que establece premios muy importantes, que prácticamente pueden llevar penas bastante altas, de diez o quince años, hasta prácticamente cero. En eso estaría Silver, aparentemente el exdiputado Silver”, dijo.

“Ella es el vértice”

En relación con el rol que habría cumplido Vivanco dentro del entramado investigado, Riego sostuvo que su posición institucional fue clave. “Desde el punto de vista comunicacional, no cabe duda de que ella es el vértice, el eje organizador de todo esto”, enfatizó.

“Yo diría que el otro vértice es Luis Hermosilla”, porque es un abogado que tiene gran influencia, que mueve muchos contactos, y que en un momento determinado es contratado en el gobierno y empieza a usar esa influencia sobre el presidente Piñera para maximizar su impacto. Los elementos fundamentales son Vivanco en la Corte Suprema y Hermosilla en el gobierno.

Finalmente, Riego explicó que el cargo ocupado por la exministra podría incidir en la eventual determinación de responsabilidades penales. “Sin duda el juez puede tener en cuenta, al graduar la pena, el hecho de que ella ocupa el cargo más alto y tiene los deberes más intensos de probidad”, cerró.