“Se dice que ella vendió algo, pero no sabemos qué”: abogado de Vivanco detalla apelación a prisión preventiva

Durante este martes, el abogado Jorge Valladares, defensor de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, conversó con ADN Hoy y confirmó que la defensa apelará al fallo del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó la prisión preventiva de su representada en el marco del denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.

Consultado por la estrategia de la defensa y por la declaración de inocencia de Vivanco frente a los cargos que se le imputan, Valladares sostuvo que “la tesis fundamental de esta defensa, y la que sostiene en definitiva la versión de mi representada, es su inocencia. Nosotros alegamos lo inoportuno y lo innecesario que fue la detención y la supuesta urgencia en formalizarla”.

“Nos interesa contar con todos aquellos antecedentes o declaraciones que aporten. Hay algo que no se ha mencionado y no voy a avanzar mucho más en su contenido, pero la declaración del exministro Sergio Muñoz esclarece muchos de los puntos donde se supone que hubo un aparente incumplimiento de deberes”, afirmó.

En ese contexto, señaló que “él era el presidente de la sala en ese tiempo y clarifica bastante cuáles eran las funciones de doña Ángela como segunda antigüedad dentro de la sala, que entre otras era, por ejemplo, acoger los reclamos como ministra visitadora, en el caso de la Corte de Copiapó, de los reclamos que se estaban viendo en relación con una de sus causas”.

Otros ministros de la Corte Suprema

Respecto a los cuestionamientos sobre otros ministros que también votaron a favor en la causa entre Codelco y Belaz Movitec, y si podrían ser citados a declarar, el abogado fue enfático en señalar que “no es nuestro propósito. Al contrario, nos interesa que, si eso se va a realizar, se haga con la mayor discreción posible”.

“Lo que yo digo es respecto de la eficiencia o la idoneidad del cohecho. Es decir, si el cohecho del que se habla era idóneo para producir el resultado. Nosotros sostenemos que ese cohecho no era idóneo para producir el resultado”, detalló.

Ademas, cuestionó el efecto concreto de la actuación de Vivanco en el fallo, y sostuvo que “aquí solamente se habla de la penalidad del servicio, o sea, de que ella habría vendido algo, pero no entendemos qué , porque en definitiva, si ella no participaba de la votación, el resultado habría sido igual: o 4 a 1, como fue la sentencia del 4 de julio de 2023, o bien 3 a 2, pero el resultado habría sido exactamente el mismo”.

“Codelco habría tenido que restituir, es decir, hacer el pago que tenía retenido y restituir las maquinarias. Entonces, desde esa perspectiva, uno se pregunta por qué no se dirigieron en contra de todos, porque si en definitiva hablan de un perjuicio, ¿por qué no se dirigieron respecto de todos los integrantes?”, dijo.

Posible colaboración

En relación con una eventual colaboración más activa de Vivanco con la investigación, el abogado aclaró que “colaborar con la investigación es una actitud que ella ha tenido permanentemente. De hecho, en el primer mes se realizó una incautación de diversos documentos y, además, en sus distintas defensas —que progresivamente han estado en el caso— se han incorporado diversos antecedentes que hacen necesario su análisis y verificar si las imputaciones que quiere establecer la Fiscalía existen o no”.

Sin embargo, Valladares se tuvo que referir a los cuestionamientos sobre un eventual borrado de mensajes por parte de su defendida, señalando que “cuando se dice que se borraron es porque se echa de menos información, pero no hay nada categórico que diga que algo fue eliminado o suprimido”.

“La Fiscalía sostiene que con el tiempo y la expertise de las personas involucradas se podría establecer eso, pero aquí hay que hacer un punto: el trabajo de la comisión de ética, por sí mismo, nosotros no lo cuestionamos. Lo que cuestionamos es que el estándar que sigue la comisión de ética no es un estándar de debido proceso para un sistema procesal garantista como el que tenemos”, cerró.