Caso Muñeca Bielorrusa: decretan prisión preventiva para Ángela Vivanco

Durante este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco , imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en audiencia, la exmagistrada habría recibido cerca de 115 millones de pesos por parte de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, con el objetivo de fallar a favor del consorcio Velas Movitec en un litigio contra Codelco.

A raíz de esa decisión, adoptada por la Tercera Sala —que Vivanco presidía—, la estatal terminó pagando cerca de 17 mil millones de pesos.

El juez Cristián Sánchez señaló que, en base a los antecedentes presentados por el Ministerio Público, se configuró la autoría directa de Vivanco en tres delitos de cohecho y uno de lavado de activos.

La Fiscalía sostuvo que la exministra fue la figura central del caso, actuando en contra de sus deberes funcionales al recibir dinero por resoluciones judiciales y al no inhabilitarse en causas donde mantenía vínculos con los abogados intervinientes.

Respecto de la solicitud de la defensa para rebajar las medidas cautelares por una enfermedad de base, el magistrado indicó que corresponde al Estado resguardar la salud de la imputada mientras se encuentre bajo prisión preventiva.

La medida cautelar ya fue confirmada y será cumplida en el módulo donde actualmente permanece recluida, en el sector de San Joaquín.