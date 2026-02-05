Tiene 3 museos, canchas de fútbol, piscina y laguna: así el santuario de la naturaleza en pleno Santiago (y cómo llegar)

Para visitar un santuario de la naturaleza no es necesario salir de la región Metropolitana, considerando que en plena capital hay un área verde ideal para recorrer en verano.

Se trata del Parque Quinta Normal, el cual tiene cerca de 40 hectáreas de extensión y ostenta la categoría de santuario de la naturaleza desde el año 1976, producto de la diversidad de especies vegetales que hay en el recinto, señala la Municipalidad de Santiago.

Además de su entorno natural, el lugar tiene integrado en su interior una red de museos y diversos espacios para realizar panoramas al aire libre.

Los atractivos del Parque Quinta Normal

El Parque Quinta normal cuenta con canchas de fútbol, cancha de tenis y también tiene espacios para patinar.

Además, tiene en su interior una piscina municipal que fue reabierta hace unos días. También cuenta con juegos infantiles, una laguna en la que se puede pasear en bote y diversas zonas para realizar picnic.

Por otro lado, dentro del Parque Quinta normal hay tres museos que se pueden visitar: el Museo Ferroviario, el Museo de Historia Natural y el Museo de Ciencias y Tecnología.

@soyempe ✨Panoramas Gratuitos para Niños #6 🇨🇱Parque Quinta Normal 📍 Ubicación: Av. Matucana 520, justo saliendo del Metro Quinta Normal (Línea 5). ✨ ¡Ideal para pasar el día en familia, con niños y hasta con tu mascota! 🎟️ Entrada al parque: ¡Totalmente gratuita! 🕰️ Horarios del parque: • Verano (sep–abr): Lunes a domingo de 08:00 a 20:00 h • Invierno (may–ago): Lunes: de 12:00 a 19:30 h Martes a domingo: de 07:00 a 19:30 h ⸻ 🎠 ¿Qué puedes hacer dentro del parque? 🚣‍♀️ Paseo en botes a pedal • Valor: $9.000 por 20 minutos • Capacidad: 2 adultos + 1 niño (máx. 170 kg aprox.) 🦆 Comida para los patos: $1.000 👧🏻 Zona de juegos infantiles Un pequeño parquecito para que los más chicos jueguen con libertad y seguridad. 🐾 Pet friendly Puedes venir con tu mascota y disfrutar del parque juntos. 🧺 Picnic en áreas verdes Amplias zonas con sombra para relajarte, leer, jugar o compartir en familia. ⸻ 🏛️ Museos dentro del parque: 1️⃣ Museo Nacional de Historia Natural 🦖 Dinosaurios, esqueleto de ballena azul, flora, fauna y más. 💵 Entrada: GRATIS 📅 Abierto de martes a domingo (lunes cerrado). 2️⃣ Museo Ferroviario de Santiago 🚂 Locomotoras antiguas, coches patrimoniales, visitas guiadas. 💵 Entrada: • Adultos: $2.500 • Niños, estudiantes y tercera edad: $1.500 • Niños menores de 6 años: gratis 3️⃣ Museo de Ciencia y Tecnología 🔬 Exhibiciones interactivas de mecánica, óptica, electricidad, geología y más. 💵 Entrada: • Adultos: $1.000 • Niños/estudiantes: $700 • +60 años: $500 • Niños menores de 5 años: gratis 📌 Todos los museos suelen abrir de martes a domingo entre 10:00 y 17:30–18:00 h. ✨ Consejo: Trae bloqueador, mantita, snacks y ganas de explorar… ¡y prepárate para pasar un día entretenido sin gastar en entradas! 💚 Si te gustó este panorama, guárdalo, compártelo y sígueme para más datos gratuitos para disfrutar con niños. #panoramasgratuitos #gratis #parquequintanormal #quintanormal #museo #petfriendly #maternidad #laguna #santiagochile #chile ♬ Mambo number 5 - Toninho

¿Cómo llegar al Parque Quinta Normal?

El Parque Quinta Normal está ubicado en Av. Matucana 520, justo en la salida de la Estación Quinta Normal en la Línea 5 del Metro de Santiago. A continuación, la ubicación exacta:

El horario de funcionamiento del recinto en verano es los lunes de 12:00 horas hasta las 20:30 horas. En tanto, de martes a domingo es de las 07:00 horas hasta las 20:30 horas.