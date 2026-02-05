Tiene 3 museos, canchas de fútbol, piscina y laguna: así el santuario de la naturaleza en pleno Santiago (y cómo llegar)
El recinto cuenta con 40 hectáreas de extensión y queda a las afueras de una estación de Metro. Reabrió uno de sus espacios más emblemáticos.
Para visitar un santuario de la naturaleza no es necesario salir de la región Metropolitana, considerando que en plena capital hay un área verde ideal para recorrer en verano.
Se trata del Parque Quinta Normal, el cual tiene cerca de 40 hectáreas de extensión y ostenta la categoría de santuario de la naturaleza desde el año 1976, producto de la diversidad de especies vegetales que hay en el recinto, señala la Municipalidad de Santiago.
Revisa también:
Además de su entorno natural, el lugar tiene integrado en su interior una red de museos y diversos espacios para realizar panoramas al aire libre.
Los atractivos del Parque Quinta Normal
El Parque Quinta normal cuenta con canchas de fútbol, cancha de tenis y también tiene espacios para patinar.
Además, tiene en su interior una piscina municipal que fue reabierta hace unos días. También cuenta con juegos infantiles, una laguna en la que se puede pasear en bote y diversas zonas para realizar picnic.
Por otro lado, dentro del Parque Quinta normal hay tres museos que se pueden visitar: el Museo Ferroviario, el Museo de Historia Natural y el Museo de Ciencias y Tecnología.
¿Cómo llegar al Parque Quinta Normal?
El Parque Quinta Normal está ubicado en Av. Matucana 520, justo en la salida de la Estación Quinta Normal en la Línea 5 del Metro de Santiago. A continuación, la ubicación exacta:
El horario de funcionamiento del recinto en verano es los lunes de 12:00 horas hasta las 20:30 horas. En tanto, de martes a domingo es de las 07:00 horas hasta las 20:30 horas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.