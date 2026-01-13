;

Estuvo cerrado por años y ahora es un gran pulmón verde de Santiago: así es el parque que reabrió sus puertas al público

El recinto tiene una extensión de 12 mil metros cuadrados y fue diseñado por el paisajista francés Georges Dubois.

A fines del año pasado, un histórico parque de la capital volvió a funcionar tras varios años de inactividad.

Se trata de El Parque Los Toros, ubicado en la comuna de Puente Alto, en la región Metropolitana.

El recinto cuenta con una extensión de 12 mil metros cuadrados llenos de áreas verdes, con grandes árboles ideales para recorrer, sentarse y realizar un sinfín de actividades al aire libre.

El recinto tiene más de 100 años de historia

El Parque Los Toros tiene una larga trayectoria, considerando que tiene más de 100 años de historia.

El pulmón verde mantiene el diseño original del paisajista francés Georges Dubois, quien es reconocido en nuestro país por haber sido el creador del Parque Forestal a principios del siglo XX.

Donde se ubica actualmente el parque perteneció a la familia Subercaseaux y conserva diversos elementos históricos en sus inmediaciones.

El usuario de Instagram, @diegoydron, recorrió las inmediaciones del lugar y destacó la gran conservación del recinto. A continuación, el registro:

Una de las novedades del lugar es que el parque comparte terreno con el Outlet Vivo Puente Alto, lo que permite a los visitantes disfrutar del recorrido del parque y también del centro comercial.

¿Cómo llegar al Parque Los Toros?

Quienes deseen visitar el recinto, pueden hacerlo a través del Metro de Santiago. Hay que llegar a la Estación Elisa Correa y caminar pocos metros en dirección a Av. Los Toros 297.

