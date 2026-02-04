;

Actor de Stranger Things se presentará en Chile y agotó en minutos sus entradas

Joe Keery, quien interpretó a Steve en la producción de Netflix, se presentará junto con su banda, DJO.

Nicolás Lara Córdova

Actor de Stranger Things se presentará en Chile y agotó en minutos sus entradas

Lollapalooza presentó la lista de sus sideshows en las que destaca la participación de DJO, la banda de Joe Keery, conocido por interpretar a Steve Harrington en Stranger Things.

Este miércoles se vendieron las entradas para el concierto en solitario de esta banda y se agotaron en tan solo unos minutos.

Revisa también:

ADN

DJO inicialmente se iba a presentar en el Teatro Coliseo, pero Lotus cambió al Teatro Caupolicán, lo que permitió una mayor cantidad de entradas para los fanáticos.

El concierto de la banda de Joe Keery se realizará el 16 de marzo, sumada a su presentación en Lollapalooza que se llevará a cabo el 14 del mismo mes en el Parque O’Higgins.

Lollapalooza Chile 2026: los sideshows confirmados

  • Viagra Boys: 11 de marzo en la Sala Metrónomo.
  • Men I Trust: 12 de marzo en la Sala Metrónomo.
  • Interpol: 12 de marzo en el Teatro Caupolicán.
  • Royel Otis: 16 de marzo en la Sala Metrónomo.
  • TV Girl: 16 de marzo en la Blondie.
  • DJO: 16 de marzo en el Teatro Caupolicán.
  • Marina: 17 de marzo en el Teatro Coliseo.
  • Brutalismus 3000: 18 de marzo en el Teatro Caupolicán.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad