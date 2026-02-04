Actor de Stranger Things se presentará en Chile y agotó en minutos sus entradas
Joe Keery, quien interpretó a Steve en la producción de Netflix, se presentará junto con su banda, DJO.
Lollapalooza presentó la lista de sus sideshows en las que destaca la participación de DJO, la banda de Joe Keery, conocido por interpretar a Steve Harrington en Stranger Things.
Este miércoles se vendieron las entradas para el concierto en solitario de esta banda y se agotaron en tan solo unos minutos.
DJO inicialmente se iba a presentar en el Teatro Coliseo, pero Lotus cambió al Teatro Caupolicán, lo que permitió una mayor cantidad de entradas para los fanáticos.
El concierto de la banda de Joe Keery se realizará el 16 de marzo, sumada a su presentación en Lollapalooza que se llevará a cabo el 14 del mismo mes en el Parque O’Higgins.
Lollapalooza Chile 2026: los sideshows confirmados
- Viagra Boys: 11 de marzo en la Sala Metrónomo.
- Men I Trust: 12 de marzo en la Sala Metrónomo.
- Interpol: 12 de marzo en el Teatro Caupolicán.
- Royel Otis: 16 de marzo en la Sala Metrónomo.
- TV Girl: 16 de marzo en la Blondie.
- DJO: 16 de marzo en el Teatro Caupolicán.
- Marina: 17 de marzo en el Teatro Coliseo.
- Brutalismus 3000: 18 de marzo en el Teatro Caupolicán.
