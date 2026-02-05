VIDEO. Embajador de Noruega en Chile se luce cocinando porotos granados: fue a la feria en scooter
“Así sabe el verano en Chile. ¡Qué rico!“, afirmó Per Anders Nilsen.
El embajador de Noruega en Chile, Per Anders Nilsen, es reconocido por realizar diversos videos en contextos muy cotidianos y locales, y publicarlos en sus redes sociales.
El diplomático ha revolucionado las redes sociales con este tipo de contenido, donde se ha grabado comiendo completos e incluso tomando el Metro de Santiago.
En ese sentido, Per Anders Nilsen sorprendió tras subir un nuevo material audiovisual, esta vez cocinando el tradicional plato chileno porotos granados.
Revisa también:
“Hola a todos, en Noruega estamos en pleno invierno, pero en Chile caen patos asados”, parte el video del diplomático.
Además, el embajador noruego impactó al grabarse trasladándose a una feria para comprar los ingredientes necesarios a bordo de un scooter.
“Algo muy típico de esta temporada son los porotos granados y ahora vamos a la feria”, dijo.
No obstante, Per Anders Nilsen reconoció que la preparación es “complicada”. “Esto requiere técnica”, sostuvo.
El embajador compartió con gente en la feria, y tras preparar el plato, disfrutó de los ricos porotos granados. “Así sabe el verano en Chile. ¡Qué rico!“, cerró.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.