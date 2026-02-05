Embajador de Noruega en Chile se luce cocinando porotos granados: fue a la feria en scooter

El embajador de Noruega en Chile, Per Anders Nilsen, es reconocido por realizar diversos videos en contextos muy cotidianos y locales, y publicarlos en sus redes sociales.

El diplomático ha revolucionado las redes sociales con este tipo de contenido, donde se ha grabado comiendo completos e incluso tomando el Metro de Santiago.

En ese sentido, Per Anders Nilsen sorprendió tras subir un nuevo material audiovisual, esta vez cocinando el tradicional plato chileno porotos granados.

“Hola a todos, en Noruega estamos en pleno invierno, pero en Chile caen patos asados”, parte el video del diplomático.

Además, el embajador noruego impactó al grabarse trasladándose a una feria para comprar los ingredientes necesarios a bordo de un scooter.

“Algo muy típico de esta temporada son los porotos granados y ahora vamos a la feria”, dijo.

No obstante, Per Anders Nilsen reconoció que la preparación es “complicada”. “Esto requiere técnica”, sostuvo.

El embajador compartió con gente en la feria, y tras preparar el plato, disfrutó de los ricos porotos granados. “Así sabe el verano en Chile. ¡Qué rico!“, cerró.