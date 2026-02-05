;

VIDEO. Embajador de Noruega en Chile se luce cocinando porotos granados: fue a la feria en scooter

“Así sabe el verano en Chile. ¡Qué rico!“, afirmó Per Anders Nilsen.

Juan Castillo

Embajador de Noruega en Chile se luce cocinando porotos granados: fue a la feria en scooter

El embajador de Noruega en Chile, Per Anders Nilsen, es reconocido por realizar diversos videos en contextos muy cotidianos y locales, y publicarlos en sus redes sociales.

El diplomático ha revolucionado las redes sociales con este tipo de contenido, donde se ha grabado comiendo completos e incluso tomando el Metro de Santiago.

En ese sentido, Per Anders Nilsen sorprendió tras subir un nuevo material audiovisual, esta vez cocinando el tradicional plato chileno porotos granados.

Revisa también:

ADN

“Hola a todos, en Noruega estamos en pleno invierno, pero en Chile caen patos asados”, parte el video del diplomático.

Además, el embajador noruego impactó al grabarse trasladándose a una feria para comprar los ingredientes necesarios a bordo de un scooter.

Algo muy típico de esta temporada son los porotos granados y ahora vamos a la feria”, dijo.

No obstante, Per Anders Nilsen reconoció que la preparación es “complicada”. “Esto requiere técnica”, sostuvo.

El embajador compartió con gente en la feria, y tras preparar el plato, disfrutó de los ricos porotos granados. “Así sabe el verano en Chile. ¡Qué rico!“, cerró.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad