Este es el objeto más robado en Chile durante el verano: cada 43 segundos sustraen uno

Bajo este contexto, el robo por sorpresa es el delito más recurrente.

En plena temporada estival, las cifras confirman una preocupante tendencia: el teléfono celular es el principal objetivo del delito urbano en Chile, con un promedio cercano a los 2.000 equipos robados al día.

Durante las vacaciones, el fenómeno se agudiza por la alta concentración de personas en playas, terminales, malls y eventos masivos.

De acuerdo con datos de la Policía de Investigaciones (PDI) y organismos de seguridad, se estima que cada año se registran alrededor de 500.000 robos de smartphones, siendo el robo por sorpresa es el delito más recurrente. “El celular dejó de ser un objeto más: hoy concentra datos bancarios, laborales y personales que lo convierten en un blanco crítico”, advierte Silvana Horikian, de Assurant Chile.

El nuevo perfil del robo: más que un teléfono, un riesgo financiero

Las consecuencias del robo hoy van mucho más allá del valor del dispositivo. “Implica un acceso directo a la información financiera y personal de las personas”, señala Horikian. El tiempo de reacción es clave: demorar el bloqueo o la denuncia permite fraudes, compras no autorizadas e incluso suplantaciones de identidad.

Desde el mundo tecnológico, la recomendación es clara: prevenir. “Activar la geolocalización, establecer PIN, usar eSIM y doble autenticación son medidas que pueden marcar la diferencia”, explica Pedro Oyarzún, CEO de EGS-Latam. También subraya que la denuncia formal es vital para protegerse ante eventuales fraudes.

Los expertos coinciden en que la creciente digitalización ha convertido al celular en una especie de “llave maestra” de la vida diaria. Por eso, perderlo durante un viaje puede significar quedarse incomunicado y vulnerable a delitos que trascienden la temporada.

