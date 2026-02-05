;

¿Qué hacer y qué no hacer con mi primer sueldo? Estas son las claves para evitar endeudarse, según experta

Una especialista en educación financiera explicó la importancia de saber administrar los primeros ingresos.

Sebastián Escares

Cuando los más jóvenes ingresan por primera vez al mundo laboral, suelen no tener claridad de qué hacer exactamente con los primeros ingresos que perciben.

En diálogo con ADN.cl, Liza Salinas, Branch Business Director de Life Academy, entregó una serie de recomendaciones que los más jóvenes deberían tener en cuenta antes de gastar el dinero de sus primeros sueldos.

“La estabilidad económica antes de los 30 no depende tanto del monto del sueldo, sino de las decisiones que se toman desde los primeros ingresos”, indicó la especialista.

¿Qué hacer y qué no hacer con mi primer sueldo?

En primer lugar, la experta en educación financiera explicó que “los primeros ingresos no deberían traducirse inmediatamente en un mayor nivel de gasto”. Por ende, no se debería desembolsar más dinero.

“El mayor riesgo financiero en los 20 no es gastar, sino convertir decisiones emocionales en gastos permanentes”, explicó Salinas.

Lo que recomendó que sí deberían hacer los jóvenes con sus primeros sueldos es:

  • Crear un fondo de emergencia.
  • Evitar deudas de alto costo.
  • Invertir en educación financiera antes que en consumo impulsivo.
  • Comenzar a ahorrar, idealmente usando instrumentos con beneficios tributarios.

Respecto este último punto, la especialista recomendó tres instrumentos instrumentos que permiten ahorrar dinero: Ahorro Previsional Voluntario (APV), Cuenta 2 de AFP y APV Colectivo.

Los hábitos que se forman con los primeros sueldos suelen acompañar a la persona durante toda su vida adulta”, concluyó la especialista.

