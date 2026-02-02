Este es el sueldo exacto que debes ganar para comprar una propiedad de $120 millones en Chile

Ya sea para independizarse, mudarse, por trabajo o para formar una familia, la mayoría de las personas en algún momento de sus vidas buscan comprar una propiedad.

No obstante, cada vez se ha vuelto más complejo adquirir una casa o departamento en Chile debido a los créditos hipotecarios, ya que las exigencias para acceder a uno han aumentado considerablemente.

Bajo ese contexto, se dio a conocer cuál es el sueldo mensual exacto que se debe ganar para poder acceder a una propiedad de $120 millones en Chile.

¿Cuánto dinero hay que ganar al mes?

La cuenta de TikTok “Ruta Financiera” publicó recientemente un video en el que hizo una simulación para comprar una vivienda de $120 millones. En ella se consideró que se da un 20% de pie, es decir, un monto de $24 millones.

De ser así el caso, el crédito hipotecario sería de $96 millones. La tasa de interés sería de 4,19%, en un plazo de 30 años, según el simulador del BancoEstado. En tanto, el dividendo sería de $514.856.

Si se considera que la institución bancaria exige una renta cuatro veces mayor al dividendo, se requiere ganar un sueldo líquido mensual de $2.059.424.