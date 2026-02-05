Tercera placa patente: ¿Cómo se consigue y cuáles son las 43 municipalidades que la entregan?

Desde hace algunos años, 43 municipalidades en Chile ofrecen la tercera placa patente, un adhesivo con tecnología de alta seguridad que se instala en el interior del parabrisas. Fabricada por la Casa de Moneda, esta herramienta permite acceder rápidamente a los datos oficiales del vehículo mediante un escaneo.

La placa contiene información clave como número de patente, modelo, marca, año, comuna de inscripción y fecha de renovación del permiso de circulación.

Aunque no es obligatoria, su uso ya supera el millón de usuarios gracias a su valor para prevenir fraudes y agilizar fiscalizaciones.

¿Cómo se obtiene la tercera placa patente?

El sticker se entrega en las comunas autorizadas al momento de pagar el permiso de circulación, ya sea de forma presencial o en línea. En algunos municipios es gratuita; en otros, se paga un valor de $4.990, con envío certificado.

La tecnología usada es la misma que se emplea en la impresión de billetes y dificulta al máximo la falsificación. Además, incorpora una plataforma digital para que las municipalidades puedan gestionar permisos y registrar cada escaneo con georreferencia, lo que fortalece la seguridad vial y el control territorial.

Estas son las 43 comunas donde se puede obtener:

Región de Antofagasta

Taltal.

Región de Atacama

Caldera, Chañaral, Diego de Almagro y Tierra Amarilla.

Región de Valparaíso

Algarrobo, Cartagena, Catemu, Concón, Juan Fernández (online y presencial), Llay-Llay, Papudo, Santa María y Zapallar.

Región Metropolitana

Colina, Conchalí (online y presencial), Estación Central (online y presencial), Huechuraba (online y presencial), La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda (online y presencial), Padre Hurtado (online y presencial), Quilicura (online y presencial) y San José de Maipo.

Región de O’Higgins

Coinco, La Estrella, Machalí (online y presencial), Nancagua, Quinta de Tilcoco, San Fernando y San Vicente de Tagua Tagua.

Región del Maule

Cauquenes (online y presencial), Molina, Pelluhue, Río Claro, Sagrada Familia y Teno.

Región de Ñuble

Quillón.

Región del Biobío

Cañete (online y presencial) y Lota.

Región de La Araucanía

Collipulli (online y presencial), Curacautín y Victoria.

Región de Los Ríos