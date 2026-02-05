Meteorología activa avisos por cuatro días de tormentas eléctricas y fenómenos “potencialmente riesgosos” en Chile

En plena tarde de este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por “probables tormentas eléctricas” y emitió otro por “precipitaciones en corto período de tiempo”, proyectando afectación en zonas de tres regiones del país durante los próximos días.

Según explicó el organismo, estos reportes se activan cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

El escenario, se relaciona con la Alta de Bolivia, patrón atmosférico que favorece nubosidad convectiva en sectores cordilleranos.

Zonas y días con mayor probabilidad de tormentas y lluvias

En concreto, el aviso por tormentas eléctricas se origina en la “Alta de Bolivia” y estará vigente entre la tarde de este jueves 5 y la noche del domingo 8 de febrero. La DMC precisó que el fenómeno se presentaría “preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas”.

El detalle por región y sector:

Arica y Parinacota : Precordillera (jueves 5, sábado 7 y domingo 8) | Cordillera (jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8).

: Precordillera (jueves 5, sábado 7 y domingo 8) | Cordillera (jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8). Tarapacá : Precordillera (jueves 5 y sábado 7) | Cordillera (jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8).

: Precordillera (jueves 5 y sábado 7) | Cordillera (jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8). Antofagasta: Precordillera (viernes 6 y sábado 7) | Precordillera Salar (jueves 5, viernes 6 y sábado 7) | Cordillera (jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8).

Por otra parte, el aviso por “precipitaciones en corto período de tiempo” también se atribuye a la Alta de Bolivia y se concentraría entre la tarde del sábado 7 y la madrugada del domingo 8 de febrero, con los siguientes montos estimados: