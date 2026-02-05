“Me siento capacitado, sé que tengo la experiencia y la personalidad para ser capitán de Colo Colo” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este sábado 7 de febrero, Colo-Colo se verá las caras con Everton por la segunda fecha del campeonato nacional, luego de perder 3-1 contra Deportes Limache en la primera fecha.

En la previa, Javier Correa fue consultado en cuanto a su futuro, debido a las versiones de una posible salida del cacique el año pasado, que se intensificaron los últimos días.

“Estaba disconforme con mi performance. Creo que el año pasado fue malo, a pesar de los 17 goles que hice, porque tendría que haber hecho mucho más, pero hoy estoy enfocado en Colo Colo. (Fernando Ortiz) manejará quién jugará y quién no, pero estar a disposición de él sería lo ideal”, señaló el argentino.

En cuanto a la opción de ser capitán del “Cacique” luego de algunas salidas como las de Esteban Pavez y Vicente Pizarro, Correa aseguró que “si me dicen la opción de ser capitán, sería un orgullo para mí y mi familia, saber que el trabajo que hago todos los días vale la pena. Sé que hoy la lleva el Tuto (De Paul) y el día que no esté él, si me toca, lo haré de la mejor manera, me va a potenciar”.

¿Hará dupla con Romero?

“Ser capitán es todos los días, no es solamente para el partido. Sabemos la responsabilidad que significa la cinta de capitán en esta institución. Me siento capacitado, pero no es algo que me desespere”, indicó Correa.

Acerca de la opción de compartir la delantera con Maximiliano Romero, Correa afirmó que “en mi carrera he jugado solo, he jugado con dos delanteros y he jugado un poquito más atrás”.