"Quiero sumar minutos para llegar a la selección absoluta de Chile, que es uno de mis sueños"

El chileno Willy Chatiliez hace pocos días fue oficializado como nuevo refuerzo del FC Cartagena. Luego de no brillar como le hubiese gustado en el Mundial Sub-20 con Chile, buscará sumar minutos y confianza en la Tercera División de España.

Tras ser presentado en su nuevo equipo, el extremo nacional habló en conferencia de prensa y se refirió a su experiencia con La Roja en la Copa del Mundo juvenil que se jugó en nuestro país el año pasado.

“Fue una experiencia inolvidable. Creo que soy un privilegiado de vivir experiencias así, ya que no todos podemos vivir y soy muy consciente de eso”, señaló el futbolista de 20 años.

“Jugar en un estadio con 40 o 45 mil personas son cosas que te quedan de por vida y que nunca se te van a olvidar”, agregó.

Asimismo, comentó sus ganas de seguir creciendo y su sueño de llegar a la selección adulta. “Espero coger esas experiencias y aplicarlas aquí. Ahora tengo el objetivo de, en algún momento, seguir sumando minutos para ver si puedo llegar a la selección absoluta, que es uno de mis sueños”, sentenció Willy Chatiliez.