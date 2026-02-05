;

Fernando Ortiz desafía las críticas en Colo Colo y deja una frase que dará que hablar: “Yo sí veo...”

El técnico argentino adelantó el duelo frente a Everton por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, habló en la previa del partido de este sábado ante Everton de Viña del Mar por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026 y abordó las dudas sobre su continuidad en la banca del “Cacique”.

En una inédita conferencia de prensa que reunió a entrenadores y jugadores de ambos equipos, el “Tano” valoró el respaldo recibido por parte del presidente Aníbal Mosa y se mostró optimista en poder aliviar el escenario con un triunfo frente a los “Ruleteros”.

“Más allá de sus palabras, internamente somos conscientes del partido que obtuvimos el fin de semana pasado y afrontaremos este sábado tomando en cuenta lo que sucedió. Estamos tranquilos de que vamos a hacer un buen partido”, comenzó declarando en relación a la pasada derrota ante Deportes Limache.

“Todos los partidos son importantes para esta institución. Al ser el equipo más importante de nuestra liga y nuestro país, la obligación de sacar resultados es algo que todos sabemos. Los chicos son conscientes y realistas de la situación que vivimos cada partido, pero a la vez están tranquilos”, agregó.

En esa línea, sostuvo que “hemos trabajado bien, hemos corregido los errores que nos sucedieron en la primera fecha y ahora estamos en nuestra casa, con nuestra gente. Tenemos un lindo partido el sábado como para poder revertir esa situación”.

La confianza de Ortiz

Por otro lado, el técnico de Colo Colo transmitió confianza en revertir el momento del equipo. “Estoy tranquilo. Sé y confío en el plantel que tengo, y en el rendimiento que los chicos pueden dar dentro del campo de juego", afirmó.

“Soy de los entrenadores que entiende la silla que ocupo. No soy de los técnicos que alborota ciertas circustancias, cuando en la primera fecha era normal que sucediera un resultado que no esperábamos”, complementó.

Además, abordó la molestia de los hinchas por su estilo de juego y defendió con firmeza de su propuesta: “Obviamente que el descontento a nivel de hinchas es notorio y nosotros mismos nos damos cuenta de esa situación. A nosotros también nos duele, porque también queremos ganar".

“Con respecto a la idea de juego, no coincido. Yo sí veo una idea de juego que quizás es muy clara a la hora de ser un equipo protagonistas. Sí tenemos que corregir ciertas situaciones que nos pasaron en la primera fecha, pero la idea de juego de proponer y buscar siempre el arco rival, está”, añadió.

Finalmente, Fernando Ortiz se refirió a la posibilidad de incorporar a un séptimo refuerzo. “El plantel todavía no está cerrado, lo dijo el presidente ayer. Con Aníbal coincidimos que sería oportuno ver o rever la posición que queremos para traer a un jugador”, sentenció.

