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Arturo Vidal rompe el silencio tras robo a casa de cambios: “Mi amigo cometió un error... Lo ayudé con 35 millones”

“Gracias a Dios tengo los medios para poder ayudarlo, me he ganado la vida trabajando. Mi amigo ya asumió la culpa y estamos bien”, señaló el volante de Colo Colo.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Este miércoles, Arturo Vidal se pronunció sobre la situación en la que se vio involucrado tras el robo de 50 millones de pesos a la casa de cambio Money Global.

Ignacio Rodríguez, extrabajador de la empresa y amigo de Vidal, confesó que sustrajo el dinero para luego entregárselo al jugador. Por esta situación, el volante de Colo Colo fue a declarar a la Policía de Investigaciones en calidad de testigo.

“Fue un malentendido, pero no pasó nada. Un amigo cometió un error y yo estoy para ayudarlo. Gracias a Dios tengo los medios para poder ayudarlo, me he ganado la vida trabajando. Mi amigo ya asumió la culpa y estamos bien”, señaló el mediocampista del “Cacique” al abordar la situación.

Sobre la devolución del dinero sustraído, el “King” detalló: “Ayudé a mi amigo con 35 millones para que pagara la cuenta, y él puso lo otro que faltaba. Está todo bien”.

“Claramante se equivocó y tiene que aprender, no puede volver a hacer esto. Hasta ahora me sigue pidiendo disculpas, pero es mi hermano, así que no lo voy a dejar nunca”, remarcó Arturo Vidal acerca del acto que cometió Ignacio Rodríguez.

“Lo voy a castigar...”

Además, el volante reveló que aplicará un “castigo deportivo” sobre su amigo, quien juega en Rodelindo Román, equipo donde Vidal es el dueño. “Lo voy a castigar con tres partidos sin jugar en Rodelindo”, mencionó el “King”.

Por último, Vidal aseguró que no está atravesando por problemas económicos. “Tengo una familia, tengo hijos, tengo salud, tengo todo lo que quiero... No creo tener problemas de plata a estas alturas”, concluyó.

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