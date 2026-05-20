;

“Yo no soy una mujer que se masturbe. No lo necesito. Lo he hecho un par de veces, pero no me genera ni un juego”

“Mi generación aprendió a tocarse tardíamente”, explicó la psicóloga Pilar Sordo en una entrevista reciente.

Javier Méndez

Imagen de archivo.

Imagen de archivo.

Esta semana la psicóloga chilena Pilar Sordo fue la invitada al podcast Somos rentable y, en una extensa conversación, habló de todo con total honestidad.

Ahí, uno de los temas que se tocó fue la sexualidad y, en concreto, el consumo de pornografía en la actualidad, frente al cual se mostró crítica.

Según afirmó, el visionado constante de material para adultos no sería inocuo y tendría diversas consecuencias.

En cierto punto del diálogo, afirmó: “Lo que está pasando con la pornografía es brutal. España, particularmente, lo está discutiendo a tal nivel que piensa prohibirla en términos legales. Porque hay niños de ocho años que al tener acceso al móvil tienen la posibilidad de ver”.

Revisa también:

ADN

¿La pornografía por qué hace mal? Porque distorsiona su experiencia real, porque te crea una expectativa de situaciones que cuando tú vivas tu propia sexualidad te vas a sentir en déficit siempre, porque te va a mostrar tamaños que tú nunca vas a tener; la mujer va a gritar, chillar, moverse como jamás en la vida ninguna mujer que vas a tener en condiciones reales lo va a hacer”, desarrolló.

Minutos después, la experta teorizó con el porqué la gente sigue consumiendo este tipo de contenido. “Hay un tema con lo prohibido, que te activa el sistema dopaminérgico, que sabe que estás haciendo algo que suena a prohibido y que no está bien (la gente lo sabe), pero eso genera placer”, fue parte de lo que afirmó la oriunda de Temuco.

A continuación, comentó que el género femenino se masturba menos. “Mi generación mucho menos... entendimos la sexualidad con un otro. Mi generación aprendió a tocarse tardíamente”, sostuvo.

“En general, mi generación lo hace poco porque nos cuesta el autodisfrute. Yo, por ejemplo, no soy una mujer que se masturbe. No lo necesito. Lo he hecho un par de veces, pero no me genera ni un juego. Yo entiendo la sexualidad con un otro, creo que eso lo resume bien. Es en el encuentro donde yo encuentro el placer”, describió la profesional de 60 años.

Revisa el podcast completo a continuación:

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad