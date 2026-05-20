Alumna de básica resulta herida a bala durante riña entre escolares y apoderados afuera de colegio en La Granja
El altercado se produjo al interior del establecimiento y posteriormente se trasladó al exterior del recinto.
Alumna de básica resulta herida a bala durante riña entre escolares y apoderados afuera de colegio en La Granja
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Una alumna de básica se encuentra herida a bala tras recibir un disparo a las afueras de un establecimiento educacional en la comuna de La Granja, región Metropolitana.
Según información preliminar, el hecho ocurrió pasado el mediodía en el Colegio Saint Christian College, donde se habría originado una discusión entre escolares que posteriormente se trasladó al exterior del recinto.
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En ese contexto, se involucraron apoderados y fue en ese momento cuando se efectuó un disparo que hirió a una alumna, quien fue trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado por funcionarios del establecimiento.
Menor fue baleada en una pierna
Respecto a lo sucedido, Pablo Hernández, inspector de acceso del establecimiento, relató a Radio ADN que se trató de “un tema entre niñas que después abordaron los apoderados afuera”.
Asimismo, detalló que la menor herida cursa quinto básico y que recibió un impacto balístico en una de sus piernas. En esa línea, afirmó que el disparo fue realizado por “una persona encapuchada, una mujer que escapó”.
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