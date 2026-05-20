Tomás Barrios no puede con otro jugador local y extiende su “maldición” en Roland Garros / Anadolu

Tomás Barrios sumó por segunda vez una participación en la Suzanne Lenglet, la segunda cancha en importancia de Roland Garros, al haber quedado emparejado otra vez con un francés.

Tras imponerse en la primera ronda de la qualy ante Harold Mayot, hoy miércoles se enfrentó a otro galo, Luka Pavlovic, 240° ATP.

En un partido bien batallado, el local aprovechó el impulso de haberle quebrado el primer juego del partido al chillanejo para ganar el parcial inicial por 6/2.

Luego, en el segundo set, ambos intercambiaron breaks entre el cuarto y quinto juego, y terminaron yéndose al tie break, donde Tomás Barrios remontó un 0-3 hasta el 7-5.

Lamentablemente, en el parcial definitivo, el 135 del mundo se desmoronó al sufrir tres rompimientos en contra ante un Luka Pavlovic que abrochó el 6/2 con que selló el triunfo luego de 2 horas y 34 minutos.

Así las cosas, el tenista nacional extiene su “maldición” en Roland Garros, donde desde 2021 viene disputando la qualy sin poder clasificarse al cuadro principal.

Su próximo desafío será, a contar del 1 de junio, en el Challenger de Heilbronn, en Alemania, y el segundo Grand Slam de la temporada solo tendrá dos tenistas chilenos en el main draw: Alejandro Tabilo y Cristián Garin.