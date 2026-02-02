;

Alarma en Colo Colo: un gigante de Argentina viene a la carga por Javier Correa

Según información de ADN Deportes, Boca Juniors tiene su mirada puesta en el delantero albo debido a la plaga de lesiones que atraviesa su plantel.

Colo Colo sufrió una dura derrota frente a Deportes Limache en su debut en la Liga de Primera 2026, lo que despertó los fantasmas entre los hinchas albos por la pésima campaña 2025 de la que vienen.

Ante estas señales, el pueblo colocolino volvió a fustigar el mercado de fichajes realizado por Blanco y Negro, donde los pocos refuerzos que han llegado no han sido suficientes para suplir las bajas, las cuales, además, podrían seguir aumentando.

Esto, porque según información de ADN Deportes, Javier Correa estaría siendo sondeado por Juan Román Riquelme para convertirse en nuevo refuerzo de Boca Juniors.

El cuadro “xeneize” no puede contar en estos momentos con ninguno de sus tres delanteros por lesión (Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel), por lo que se están moviendo para conseguir la incorporación de alguien que pueda ocupar esa posición en la cancha.

Es ahí donde el nombre de Correa vuelve a entrar en la órbita del elenco “oro y cielo”, ya que no es la primera vez que intentan fichar al goleador argentino. A mediados de 2024, el “9” ya estuvo en conversaciones para llegar a La Bombonera, pero finalmente arribó a Colo Colo.

Hasta el momento, no se conoce ninguna oferta formal para quedarse con el delantero, quien en la primera jornada de la Liga de Primera no jugó en la derrota ante Deportes Limache debido a una sanción que arrastraba desde la última fecha del torneo anterior.

