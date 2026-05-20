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Alcalde Sichel frena el regreso de hinchas visitantes al próximo Superclásico en el Estadio Nacional: “No están dadas las condiciones”

El alcalde de Ñuñoa advirtió que Universidad de Chile deberá cumplir una serie de exigencias para poder recibir a hinchas de Colo Colo en la comuna.

Bastián Lizama

Getty Images

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El Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo, válido por la segunda rueda de la Liga de Primera 2026, volverá a contar con la presencia de hinchas visitantes en las tribunas del Estadio Nacional.

La decisión se confirmó tras una reunión realizada este lunes entre la ANFP, los clubes y la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana. En la instancia, el delegado Germán Codina informó que los clásicos del segundo semestre volverán a contar con ambas parcialidades.

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En ese escenario, el duelo entre azules y albos, programado para agosto, marcará el inicio de esta medida, que permitirá el regreso del público visitante a los denominados encuentros “clase A”.

La advertencia del alcalde de Ñuñoa

Tras el anuncio de las autoridades, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, fue enfático al referirse a las exigencias que debe cumplir la U para recibir a hinchas de Colo Colo en la comuna, asegurando que, por ahora, no ve las condiciones necesarias para aquello.

“Esto no es solo la voluntad de que vengan hinchas, sino que hayan medidas esenciales. No hay ninguna posibilidad si no hay biometría, ninguna posibilidad si no hay control del uso de focos artificiales adentro del estadio y ninguna posibilidad si no hay un protocolo que no afecta a los vecinos por el cierre de calles", señaló el edil.

“Por lo tanto, una expectativa que es que vuelvan los hinchas se tiene que hacer realidad en la medida en que se cumplan estos tres requisitos esenciales, porque si no podemos terminar lamentando más tragedias para la comuna y más dolor para el fútbol", agregó.

En esa línea, Sichel remarcó que “yo quiero que el fútbol se juegue, se juegue bien y proteja a quienes van al estadio en forma de paz. Sin biometría, sin un buen sistema de cierre de calles y sin control de focos artificiales, hoy día, no están dadas las condiciones para eso".

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