Senador Felipe Kast respalda postulación de Michelle Bachelet a la ONU: “La apoyo, ha demostrado que es una demócrata”

El sobrino de José Antonio valoró su experiencia en organismos internacionales, aunque criticó al Ejecutivo por cómo presentó la candidatura.

Martín Neut

Felipe Kast - Michelle Bachelet

Felipe Kast - Michelle Bachelet / Oscar Guerra

El senador de Evópoli, Felipe Kast, manifestó su respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, destacando su trayectoria política y su experiencia en el ámbito internacional.

En entrevista con Mesa Central, el parlamentario afirmó: “La apoyo. Creo que Michelle Bachelet, más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener con ella, es una mujer que ha demostrado que es una demócrata”.

En esa línea, recordó su paso por Naciones Unidas y señaló que “cuando estuvo a cargo como comisionada de los Derechos Humanos condenó con mucha fuerza a Venezuela”, además de subrayar que “también ha sido dos veces presidenta de Chile”.

“Creo que tenemos que apoyarla para que efectivamente esta candidatura pueda avanzar”, sostuvo el sobrino de José Antonio.

“El Gobierno cometió un error”

Sin embargo, Kast cuestionó la forma en que el Gobierno presentó la postulación y aseguró que “el Gobierno cometió un error bastante infantil en anunciarla de esta manera”.

A su juicio, el Ejecutivo debió “buscar consensos” y convertir la candidatura en una política con respaldo transversal, advirtiendo que el apoyo inicial de países como México y Brasil puede “politizar su candidatura” y “hacerle daño”.

Finalmente, el senador recalcó que “Michelle Bachelet es competitiva, es una mujer reconocida a nivel internacional. Y si hubiésemos actuado con un poco más de unidad, tal vez como actuamos cuando hicimos la reforma de pensiones, podríamos haber logrado ayudarla”.

