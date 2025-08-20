Elecciones parlamentarias 2025: Evópoli es el partido con más candidatos de farándula

De la farándula al Congreso. La elección parlamentaria del próximo 16 de noviembre estará marcada por la irrupción de varias figuras del espectáculo, siendo Evópoli el partido que concentra más rostros conocidos.

En detalle, la colectividad lidera con cuatro candidaturas a la Cámara de Diputados. Se trata del exfutbolista Jorge “Peineta” Garcés (distrito 7), la periodista Carola Julio (distrito 6), el conductor Felipe Vidal (distrito 9) y la abogada Macarena Venegas (distrito 13).

Le sigue Renovación Nacional y Demócratas, pues cada una de esas tiendas postula a tres figuras del espectáculo. El primero, apoya a la show-woman Marlen Olivarí (distrito 7), al cantante Pablo Herrera (distrito 14) y al abogado Aldo Duque (distrito 9).

Mientras que Demócratas respalda al actor Juan Pablo Sáez (distrito 10), al ganador de un reality “La Granja” Gonzalo Egas (distrito 8) y al modelo Patricio Laguna (distrito 15).