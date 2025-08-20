;

Elecciones parlamentarias 2025: Evópoli es el partido con más candidatos de farándula

La colectividad respalda a cuatro candidatos a diputados. Le sigue Renovación Nacional y Demócratas con tres candidaturas cada uno.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO

De la farándula al Congreso. La elección parlamentaria del próximo 16 de noviembre estará marcada por la irrupción de varias figuras del espectáculo, siendo Evópoli el partido que concentra más rostros conocidos.

En detalle, la colectividad lidera con cuatro candidaturas a la Cámara de Diputados. Se trata del exfutbolista Jorge “Peineta” Garcés (distrito 7), la periodista Carola Julio (distrito 6), el conductor Felipe Vidal (distrito 9) y la abogada Macarena Venegas (distrito 13).

Revisa también

ADN

Le sigue Renovación Nacional y Demócratas, pues cada una de esas tiendas postula a tres figuras del espectáculo. El primero, apoya a la show-woman Marlen Olivarí (distrito 7), al cantante Pablo Herrera (distrito 14) y al abogado Aldo Duque (distrito 9).

Mientras que Demócratas respalda al actor Juan Pablo Sáez (distrito 10), al ganador de un reality “La Granja” Gonzalo Egas (distrito 8) y al modelo Patricio Laguna (distrito 15).

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad