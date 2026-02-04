;

Exprimera dama Marta Larraechea es internada de urgencia en San Antonio

Según información preliminar, la esposa de Eduardo Frei Ruiz Tagle habría sufrido un paro cardiorespiratorio.

Martín Neut

Gonzalo Pérez

Marta Larraechea ingresa a urgencias

Marta Larraechea ingresa a urgencias

01:39

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La exprimera dama Marta Larraechea fue trasladada de urgencia la tarde de este miércoles al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, tras presentar una grave complicación de salud.

Según información preliminar, Larraechea habría sufrido un paro cardiorrespiratorio en su domicilio, ubicado en la comuna de Santo Domingo.

Revisa también:

ADN

Tras el episodio, fue llevada inicialmente a un consultorio del sector y luego derivada al recinto hospitalario para recibir atención médica especializada.

Hasta el cierre de esta información, la exprimera dama permanece siendo atendida por personal de salud del hospital. De acuerdo con fuentes cercanas, se encuentra acompañada por el expresidente Eduardo Frei y sus hijas.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad