Exprimera dama Marta Larraechea es internada de urgencia en San Antonio
Según información preliminar, la esposa de Eduardo Frei Ruiz Tagle habría sufrido un paro cardiorespiratorio.
Marta Larraechea ingresa a urgencias
La exprimera dama Marta Larraechea fue trasladada de urgencia la tarde de este miércoles al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, tras presentar una grave complicación de salud.
Según información preliminar, Larraechea habría sufrido un paro cardiorrespiratorio en su domicilio, ubicado en la comuna de Santo Domingo.
Tras el episodio, fue llevada inicialmente a un consultorio del sector y luego derivada al recinto hospitalario para recibir atención médica especializada.
Hasta el cierre de esta información, la exprimera dama permanece siendo atendida por personal de salud del hospital. De acuerdo con fuentes cercanas, se encuentra acompañada por el expresidente Eduardo Frei y sus hijas.
