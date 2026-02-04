;

Ministro Grau y Jorge Quiroz sostienen primera reunión de traspaso en Hacienda: “Busca facilitar la transición entre una administración y otra”

Ambas autoridades acordaron compartir antecedentes técnicos durante febrero y coordinar equipos para asegurar continuidad del funcionamiento fiscal y económico.

En dependencias del Ministerio de Hacienda, en Teatinos 120, el actual ministro Nicolás Grau sostuvo una reunión bilateral con Jorge Quiroz, quien asumirá la conducción de la cartera a partir del 11 de marzo, en el marco del inicio formal del proceso de traspaso de gobierno.

El encuentro, que se extendió más de lo previsto, tuvo como foco la continuidad de los proyectos en curso, la entrega de antecedentes técnicos y la coordinación de los equipos, en un contexto marcado por un déficit fiscal mayor al proyectado, reconocido recientemente por la autoridad.

Tras la reunión, Grau afirmó que el objetivo es asegurar un traspaso ordenado y sin sobresaltos, señalando que “lo que nos ha pedido el Presidente Boric es que este sea un traspaso impecable, serio, transparente y poniendo siempre por delante el país”.

En esa línea, recalcó la plena disposición del ministerio saliente para colaborar: “Hemos transmitido toda la disponibilidad del Ministerio de Hacienda para entregar la información fiscal y responder todas las consultas necesarias”.

“Esta reunión es la primera de una serie”

Por su parte, Quiroz destacó que se trata de la primera de varias instancias de trabajo y que el proceso se extenderá durante febrero. “Esta reunión es la primera de una serie y se enmarca en lo mejor de nuestras tradiciones republicanas, que busca facilitar la transición entre una administración y otra”, sostuvo.

Además, aseguró que el objetivo es “llegar sin tropiezos al 11 de marzo y asegurar que el país mantenga su completa normalidad en su funcionamiento fiscal y económico”.

Ambas autoridades coincidieron en la necesidad de resguardar la continuidad del Estado y mantener un trabajo coordinado hasta el cambio de mando.

