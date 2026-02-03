Tras encuentro bilateral: Canciller entrante posterga definición sobre eventual postulación de Michelle Bachelet a la ONU

Como parte del proceso de transición del gobierno entrante, Francisco Pérez Mackenna se reunió con el actual canciller, Alberto van Klaveren, para coordinar el traspaso en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la instancia, Pérez Mackenna se refirió a la eventual postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a las Naciones Unidas, señalando que cualquier definición al respecto corresponde al presidente de la República en ejercicio y será abordada una vez que asuma el nuevo gobierno, el próximo 11 de marzo.

Respecto a la presión por sectores de la derecha para frenar la candidatura de la exmandataria, la futura autoridad señaló: “no voy a referirme a temas específicos, porque lo que estamos haciendo es concentrarnos en el traspaso y en los asuntos que vamos a estar estudiando”.

En cuanto al encuentro en general, el ministro entrante sostuvo que “Estamos trabajando juntos. Fue una muy buena reunión. Hablamos de muchos temas, desde la vida y cómo organizarse desde el punto de vista del canciller, cosas prácticas, y también los temas más importantes para tener en cuenta”.