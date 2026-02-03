Lo que compras importa: estos 6 cambios en el supermercado ayudan a mejorar la salud del corazón / Luis Alvarez

Mejorar la salud cardiovascular no requiere dietas costosas ni restricciones estrictas. De acuerdo con médicos y nutricionistas, pequeños cambios al momento de hacer las compras pueden tener un impacto significativo en la prevención de enfermedades.

La dietista Tara Schmidt, de la Mayo Clinic Diet en Estados Unidos, explicó que el foco debe estar en sumar alimentos saludables, más que en prohibiciones.

Entre las recomendaciones más relevantes, los especialistas destacan:

Reemplazar grasas saturadas por grasas insaturadas, como cocinar con aceite de oliva en lugar de mantequilla.

Cambiar productos como mayonesa o crema ácida por yogur bajo en grasa.

Utilizar hierbas, especias o cítricos para sazonar los alimentos, en vez de agregar sal.

Schmidt subrayó que una alimentación saludable para el corazón no implica renunciar al sabor. “Los alimentos recomendados para la salud cardiovascular o bajos en sodio no tienen por qué ser insípidos”, afirmó.

Alimentos clave para una dieta cardioprotectora

De acuerdo con los expertos, una alimentación orientada a cuidar la salud del corazón debe considerar:

Pescados grasos, como salmón, sardinas o atún, ricos en ácidos grasos omega-3.

Legumbres, como porotos y lentejas, que aportan fibra y proteínas vegetales.

Granos integrales, como avena, quinoa y arroz integral, en reemplazo de productos refinados.

Frutas y verduras, frescas o congeladas, fundamentales para una dieta equilibrada.

Frutos secos y semillas, preferentemente sin sal añadida, como fuente de grasas saludables.

Proteínas magras, como pescado, pollo sin piel y cortes de carne con menor contenido graso.

Finalmente, los especialistas recalcaron que priorizar alimentos frescos y poco ultraprocesados, junto con una dieta rica en fibra y grasas saludables, puede contribuir de manera significativa a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.