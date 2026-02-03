;

Lo que compras importa: estos 6 cambios en el supermercado ayudan a mejorar la salud del corazón

Ajustes simples en la elección de alimentos permiten mejorar la dieta sin recurrir a restricciones extremas.

Javiera Rivera

Lo que compras importa: estos 6 cambios en el supermercado ayudan a mejorar la salud del corazón

Lo que compras importa: estos 6 cambios en el supermercado ayudan a mejorar la salud del corazón / Luis Alvarez

Mejorar la salud cardiovascular no requiere dietas costosas ni restricciones estrictas. De acuerdo con médicos y nutricionistas, pequeños cambios al momento de hacer las compras pueden tener un impacto significativo en la prevención de enfermedades.

La dietista Tara Schmidt, de la Mayo Clinic Diet en Estados Unidos, explicó que el foco debe estar en sumar alimentos saludables, más que en prohibiciones.

Entre las recomendaciones más relevantes, los especialistas destacan:

  • Reemplazar grasas saturadas por grasas insaturadas, como cocinar con aceite de oliva en lugar de mantequilla.
  • Cambiar productos como mayonesa o crema ácida por yogur bajo en grasa.
  • Utilizar hierbas, especias o cítricos para sazonar los alimentos, en vez de agregar sal.

Schmidt subrayó que una alimentación saludable para el corazón no implica renunciar al sabor. “Los alimentos recomendados para la salud cardiovascular o bajos en sodio no tienen por qué ser insípidos”, afirmó.

Revisa también

ADN

Alimentos clave para una dieta cardioprotectora

De acuerdo con los expertos, una alimentación orientada a cuidar la salud del corazón debe considerar:

  • Pescados grasos, como salmón, sardinas o atún, ricos en ácidos grasos omega-3.
  • Legumbres, como porotos y lentejas, que aportan fibra y proteínas vegetales.
  • Granos integrales, como avena, quinoa y arroz integral, en reemplazo de productos refinados.
  • Frutas y verduras, frescas o congeladas, fundamentales para una dieta equilibrada.
  • Frutos secos y semillas, preferentemente sin sal añadida, como fuente de grasas saludables.
  • Proteínas magras, como pescado, pollo sin piel y cortes de carne con menor contenido graso.

Finalmente, los especialistas recalcaron que priorizar alimentos frescos y poco ultraprocesados, junto con una dieta rica en fibra y grasas saludables, puede contribuir de manera significativa a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

ADN

Legumbres

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad