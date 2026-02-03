Clausuran nuevo local de “El Rey de las Micheladas” en Santiago: estaba ubicado cerca de un colegio

Durante esta jornada, la Municipalidad de Santiago, a través de su Dirección de Fiscalización y Espacio Público, llevó a cabo la clausura de una sucursal del “Rey de las Micheladas”, ubicada en calle Agustinas 2015, en Santiago, región Metropolitana.

La alerta surgió luego de una serie de denuncias de apoderados del Colegio Pedro de Valdivia, quienes acusaron que el recinto se encontraba a escasos metros del establecimiento. Según la Ley de Alcoholes, debe haber una distancia de al menos 100 metros entre bares o botillerías y recintos escolares.

Problemas con las patentes de alcohol

“Si bien el local comercial cuenta con patentes municipales vigentes, otorgadas el año 2015, correspondientes a los giros de restaurante comercial y patentes de alcohol en los giros de Restaurante Diurno y Restaurante Nocturno, el titular de la totalidad de dichas patentes es la sociedad Inversiones Molka Cía. Ltda., y no la sociedad Restaurante Pedro de Valdivia SpA, la cual se encontraba explotando y operando el establecimiento al momento de la fiscalización”, explican del municipio.

Dichas patentes de alcohol, tampoco habilitan el consumo y expendio de cervezas, o venta de bebidas alcohólicas sin alimentos, lo cual incumple la Ley de Alcoholes.

“La sociedad infractora (Restaurante Pedro de Valdivia SpA) operaba sin contar con patente alguna, como tampoco acreditó la transferencia o arrendamiento formal de las patentes por parte de la sociedad titular de ésta”, detalla la Municipalidad de Santiago.

Sumado a lo anterior, en la fiscalización se verificó que el Rey de las Micheladas ocupaba parte del Bien Nacional de Uso Público mediante la instalación de terrazas, sin contar con la autorización municipal requerida.

De tal forma, la Municipalidad de Santiago clausuró el local este martes 3 de febrero y señalaron que continuarán realizando fiscalizaciones periódicas al establecimiento para verificar el cumplimiento de la medida.