;

Clausuran nuevo local de “El Rey de las Micheladas” en Santiago: estaba ubicado cerca de un colegio

La situación había sido advertida por los propios apoderados del establecimiento.

Sebastián Escares

Flickr - Municipalidad de Santiago

Flickr - Municipalidad de Santiago

Durante esta jornada, la Municipalidad de Santiago, a través de su Dirección de Fiscalización y Espacio Público, llevó a cabo la clausura de una sucursal del “Rey de las Micheladas”, ubicada en calle Agustinas 2015, en Santiago, región Metropolitana.

La alerta surgió luego de una serie de denuncias de apoderados del Colegio Pedro de Valdivia, quienes acusaron que el recinto se encontraba a escasos metros del establecimiento. Según la Ley de Alcoholes, debe haber una distancia de al menos 100 metros entre bares o botillerías y recintos escolares.

Problemas con las patentes de alcohol

“Si bien el local comercial cuenta con patentes municipales vigentes, otorgadas el año 2015, correspondientes a los giros de restaurante comercial y patentes de alcohol en los giros de Restaurante Diurno y Restaurante Nocturno, el titular de la totalidad de dichas patentes es la sociedad Inversiones Molka Cía. Ltda., y no la sociedad Restaurante Pedro de Valdivia SpA, la cual se encontraba explotando y operando el establecimiento al momento de la fiscalización”, explican del municipio.

Revisa también:

ADN

Dichas patentes de alcohol, tampoco habilitan el consumo y expendio de cervezas, o venta de bebidas alcohólicas sin alimentos, lo cual incumple la Ley de Alcoholes.

“La sociedad infractora (Restaurante Pedro de Valdivia SpA) operaba sin contar con patente alguna, como tampoco acreditó la transferencia o arrendamiento formal de las patentes por parte de la sociedad titular de ésta”, detalla la Municipalidad de Santiago.

Sumado a lo anterior, en la fiscalización se verificó que el Rey de las Micheladas ocupaba parte del Bien Nacional de Uso Público mediante la instalación de terrazas, sin contar con la autorización municipal requerida.

De tal forma, la Municipalidad de Santiago clausuró el local este martes 3 de febrero y señalaron que continuarán realizando fiscalizaciones periódicas al establecimiento para verificar el cumplimiento de la medida.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad