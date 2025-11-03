;

Esta es la comida chatarra que más daña tu cerebro, según un nuevo estudio

La investigación realizada por un equipo de Virginia Tech fue publicada en la revista American Journal of Clinical Nutrition.

Mario Vergara

Un equipo de Virginia Tech identificó a las carnes y las bebidas ultraprocesadas como los alimentos más nocivos para la salud cerebral entre los productos de “comida basura”.

En un seguimiento de 4.750 adultos de 55+ años del Health and Retirement Study (EE.UU.) entre 2014 y 2020, quienes sumaban al menos una porción diaria extra de estos ítems mostraron un mayor riesgo de deterioro cognitivo.

Lo clave

  • Carne ultraprocesada (embutidos, salchichas, fiambres, etc.): +17% de riesgo de problemas cognitivos por cada porción adicional diaria.
  • Bebidas azucaradas (gaseosas, tés helados, jugos azucarados): +6% de riesgo por cada porción adicional diaria.
  • El consumo total de ultraprocesados no se asoció significativamente al deterioro, ni tampoco otras categorías (snacks, dulces, lácteos procesados, cereales, comidas preparadas). El golpe parece venir, sobre todo, de carnes y refrescos.

Cómo evaluaron

Cada dos años se midieron memoria inmediata y diferida, además de tareas de atención (restas encadenadas, conteo regresivo). 1.363 participantes desarrollaron algún grado de deterioro cognitivo durante el periodo.

Por qué importa

En EE.UU., los ultraprocesados representan el 65% de los alimentos y el 38% de las bebidas que compran los hogares; más de la mitad de las calorías diarias de jóvenes y mayores proviene de estos productos. Reducir embutidos/fiambres y refrescos ofrece una vía directa y alcanzable para proteger el cerebro con la edad.

Qué puedo hacer hoy

  • Cambiar la proteína procesada por opciones mínimamente procesadas (legumbres, huevos, pescado fresco, pollo/cerdo/vacuno sin procesar).
  • Sustituir refrescos por agua, agua con gas, infusiones o café/ té sin azúcar.
  • Cocinar más en casa: aprender técnicas sencillas ayuda a depender menos de productos listos para consumir.
  • Mirar etiquetas: evitar listas largas de aditivos (colorantes, saborizantes, emulsionantes).

No se trata de prohibirse todo, sino de moderación inteligente: bajar carnes y bebidas ultraprocesadas puede marcar la diferencia para tu salud cognitiva a largo plazo.

