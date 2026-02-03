;

Dolor y fatiga: 3 de cada 5 trabajadores tiene molestias musculoesqueléticas, según datos internacionales

Este tipo de enfermedades se han convertido en una de las principales causas de licencias médicas en Chile y el mundo.

Javiera Rivera

Dolor de espalda, molestias en hombros y fatiga crónica forman parte del día a día de millones de trabajadores. Las enfermedades musculoesqueléticas (TME) se han convertido en una de las principales causas de licencias médicas en Chile y el mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los TME son la principal causa de discapacidad a nivel global. En Europa, 3 de cada 5 trabajadores reportan este tipo de molestias.

Mientras que en Chile estas patologías explican cerca del 18% de las licencias médicas laborales, de acuerdo con la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

El problema no es solo el ausentismo. También existe presentismo, rotación y una pérdida silenciosa de experiencia en las empresas”, señala Renato Sepúlveda, gerente general de Andes Levers.

El impacto económico es alto. En Europa, los TME representan hasta un 2% del PIB anual. En Chile, donde el trabajo físico sigue siendo intenso en sectores como minería, logística y manufactura, el efecto podría ser incluso mayor.

Frente a este escenario, expertos advierten que la prevención es clave. Si el país lograra reducir en un 30% el impacto de los TME, el ahorro anual podría alcanzar los US$ 2.100 millones, considerando licencias médicas, pérdida de productividad y presentismo.

Daniel de la Hoz

