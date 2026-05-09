Las redes sociales ya han puesto el ojo en una nueva producción: Half Man. La miniserie creada por Richard Gadd, el mismo responsable del fenómeno Bebé Reno, comenzó a instalarse como una de las producciones más comentadas del año gracias a su mezcla de drama psicológico, violencia emocional y una incómoda reflexión sobre la masculinidad moderna.

La ficción, desarrollada por la BBC y HBO, sigue la historia de Niall y Ruben, dos hombres que crecieron como hermanos pese a no compartir lazos de sangre.

HALF MAN / HBO-BBC Ampliar

Unidos desde niños por circunstancias familiares y la pérdida, ambos desarrollan una relación intensa, dependiente y profundamente tóxica que se extiende durante más de 30 años.

Masculinidad en la lupa

Todo comienza a detonarse cuando Ruben aparece inesperadamente en la boda de Niall décadas después. Su llegada desencadena un violento episodio que obliga a reconstruir el pasado de ambos, viajando entre los años 80 y el presente para mostrar cómo el trauma, la represión emocional y las expectativas sobre “ser hombre” marcaron sus vidas.

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La serie ha llamado la atención por sus escenas incómodas, diálogos extensos y un tono oscuro que recuerda el impacto emocional de Bebé Reno, aunque con una narrativa aún más cruda. En redes sociales, especialmente TikTok y X, usuarios destacan la química entre Jamie Bell y el propio Gadd, además de los giros del segundo episodio, que ya son tema de conversación entre fanáticos.

Según explicó Gadd, la producción busca explorar “la fragilidad de las relaciones masculinas” y cómo muchos hombres enfrentan dificultades para expresar vulnerabilidad o afecto.

Half Man cuenta con seis episodios y ya está disponible en HBO Max para Chile y el resto de Latinoamérica.