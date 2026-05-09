Golpe al contrabando en la frontera: Carabineros incauta ocho toneladas de cobre ocultas rumbo a Perú

Un importante operativo policial en la frontera norte del país permitió a Carabineros de Chile incautar cerca de ocho toneladas de cobre que eran transportadas de manera ilegal hacia Perú, en un procedimiento realizado en el sector de Laguna Blanca, comuna de General Lagos, Región de Arica y Parinacota.

El operativo fue desarrollado por funcionarios de la Tenencia de Carabineros de Visviri, quienes interceptaron dos camiones de alto tonelaje que transitaban por la ruta A-109 en dirección a un paso no habilitado, específicamente a la altura del Hito N.° 69.

En el procedimiento fueron detenidos cuatro sujetos: un ciudadano chileno, un peruano y dos bolivianos.

Durante la fiscalización inicial, los efectivos detectaron una carga compuesta por baterías en desuso y plomo. Sin embargo, tras una revisión más exhaustiva en dependencias policiales, descubrieron que bajo ese material se ocultaban aproximadamente ocho toneladas de cobre, presuntamente correspondientes a cables robados.

Cobre iba oculto bajo 1.600 baterías en desuso

El jefe subrogante de la Tenencia Visviri, teniente Juan Medina, entregó detalles del procedimiento y explicó que los vehículos fueron detectados durante patrullajes preventivos realizados durante la madrugada.

“Logran verificar e interceptar dos camiones de alto tonelaje, los cuales estaban transitando por esta ruta y aproximándose hacia un paso no habilitado”, señaló el oficial.

Asimismo, detalló que en los vehículos se encontraron alrededor de 1.600 baterías en desuso, además del cobre oculto. “Se tratarían de un aproximado de 1.600 baterías (…) y, de igual forma, un aproximado de ocho toneladas de cobre”, afirmó.

Desde Carabineros indicaron que aún no es posible determinar el avalúo total de las especies incautadas debido al volumen del cargamento y a que todavía no se logra establecer con precisión el origen del cobre ni la calidad del material transportado.

Además, durante el control se detectaron irregularidades en la documentación de uno de los camiones involucrados en el traslado.

Por instrucción de la Fiscalía de Fronteras, los cuatro detenidos pasarán a control de detención, mientras que los vehículos y las especies quedaron a disposición del Servicio Nacional de Aduanas para continuar con la investigación.