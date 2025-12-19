¿Celebrar puede ser peligroso? Expertos alertan sobre los factores que dispara casos de infartos en fiestas de fin de año

Estamos a poco más de una semana para que termine el 2025 y gran parte de la ciudadanía está pensando en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Sin embargo, los especialistas en salud cardiovascular encienden las alarmas porque este tipo de preocupaciones podría convertirse en un período de alto riesgo para el corazón.

Cambios en la alimentación, exceso de alcohol, estrés y menor actividad física conforman una combinación peligrosa que incrementa los casos de infartos y arritmias en estas fechas.

El doctor Fernando Sánchez, cardiólogo de Clínica Pericardio, apunta al alcohol como una de las principales detonantes, capaz de desencadenar alteraciones cardíacas como la fibrilación auricular, conocida popularmente como el ‘síndrome del corazón festivo’.

Además, hay que poner especial atención debido a que incluso cantidades moderadas pueden afectar a personas sensibles, debilitando el músculo cardíaco y alterando su funcionamiento eléctrico.

Pero uno de los principales problemas, advierte el especialista, es la demora en consultar: “Muchas personas postergan la atención médica para no interrumpir las celebraciones, pensando que los síntomas pasarán solos".

“Esta decisión puede tener consecuencias graves o incluso irreversibles para el corazón”, advirtió, haciendo hincapié en la importancia de realizar las consultas y controles necesarios ante cualquier sospecha y/o malestar.

Los síntomas tempranos de un infarto, como fatiga inusual, falta de aire, mareos, dolor en cuello, mandíbula, espalda u hombros, palpitaciones o malestar general, suelen confundirse con una indigestión o resaca.

El problema es especialmente crítico en las mujeres, quienes a menudo presentan señales más sutiles y distintas al dolor torácico típico, lo que retrasa el diagnóstico y tratamiento oportuno.

Cifras y recomendaciones

De acuerdo con cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), cerca de 4.500 personas han fallecido por infartos en Chile durante 2025.

Estudios internacionales respaldan la preocupación: los picos de mortalidad cardiovascular tienden a concentrarse precisamente en Navidad y Año Nuevo, particularmente durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.

Para disfrutar de las fiestas sin comprometer la salud, el Dr. Sánchez recomienda moderar el consumo de alcohol, evitar el exceso de grasas y sal.

Además, es ideal incorporar más frutas y verduras en la dieta, complementado con una buena hidratación, dormir lo suficiente, realizar actividad física ligera y no suspender tratamientos ni controles médicos.

“Celebrar la Navidad y el Año Nuevo no tiene por qué poner en riesgo la salud del corazón. Con planificación, moderación y atención temprana a los síntomas, es posible disfrutar las fiestas y proteger la salud cardiovascular”, concluyó el experto.