Corte Suprema confirma absolución de general (r) Fuente-Alba en causa por lavado de activos: “No lograron acreditar los hechos”

Al excomandante se le imputó un perjuicio fiscal cercano a los $3 mil millones de pesos. Su esposa, Anita Pinochet Ribbeck, también fue absuelta en la causa.

La Corte Suprema ratificó la absolución del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y de su esposa, Anita Pinochet Ribbeck, en la causa por lavado de activos vinculada al presunto uso irregular de gastos reservados.

Por cuatro votos contra uno, el máximo tribunal rechazó los recursos de nulidad del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, confirmando el fallo del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, dictado en agosto de 2024.

En la resolución a la que tuvo acceso Radio ADN, la Sala Penal sostuvo que, aunque se acreditaron hechos constitutivos de malversación de caudales públicos, no se logró probar la existencia de maniobras de ocultamiento o disimulación del origen ilícito de los fondos, exigidas por el tipo penal de lavado de activos.

La Corte precisó que “la sola existencia de movimientos financieros inusuales o reportes de operaciones sospechosas no bastaba para fundar una condena”.

“Lograron acreditar los hechos fundantes”

La sentencia agrega que la absolución no se basó en una interpretación errónea de la ley, sino en la falta de prueba suficiente, señalando que “el Ministerio Público y el querellante no lograron acreditar los hechos fundantes de la acusación, esto es, las maniobras de lavado, con el estándar que se requiere para la decisión de condena”.

El fallo contó con un voto disidente del ministro Manuel Valderrama, quien estuvo por acoger los recursos y ordenar un nuevo juicio.

Con esta decisión, la Corte Suprema cerró la arista penal por lavado de activos, sin perjuicio de las investigaciones vigentes en la jurisdicción militar por malversación de fondos públicos, con un perjuicio fiscal cercano a los $3 mil millones.

