Cuatro funcionarias del Hospital San José estuvieron casi nueve años con licencia: recinto expresó su “preocupación”
El establecimiento afirma colaboración con la Contraloría y anuncia medidas internas tras las observaciones por ausencias prolongadas en su equipo de Urgencias.
El Hospital San José se refirió al duro informe de la Contraloría que evidenció graves problemas en su Unidad de Urgencia, entre ellos tiempos de espera de hasta 18 horas y la existencia de funcionarias con licencias médicas extendidas por casi nueve años.
Según el organismo fiscalizador, cuatro trabajadoras mantienen ausencias superiores a ocho años, lo que ha afectado de manera permanente la dotación disponible para turnos.
En un comunicado, el recinto afirmó que “expresamos nuestra preocupación por lo señalado” y que está “en conocimiento de los hallazgos”, señalando que su prioridad es enfrentarlos “con prontitud, resguardando la seguridad y el cuidado de nuestros pacientes”.
El hospital aseguró que está colaborando “plenamente con la Contraloría” y cumpliendo “todas las medidas instruidas”.
Apertura de procedimientos disciplinario
Además, informó que el Servicio de Salud Metropolitano Norte abrirá un procedimiento disciplinario para determinar “eventuales responsabilidades administrativas” asociadas a estas irregularidades.
La institución añadió que ya inició mejoras internas, incluyendo ajustes en la organización de la atención, cambios en infraestructura, renovación de equipamiento y una revisión de la gestión de turnos, con el objetivo —según señaló— de avanzar hacia una atención “más oportuna, digna y segura para la comunidad”.
