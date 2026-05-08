Grave accidente en Ruta 5 deja tres motociclistas muertos y otros tres heridos en Lampa

Un grave accidente de tránsito dejó tres motociclistas muertos y otros tres heridos durante la madrugada en la comuna de Lampa, en la zona norte de la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 16, en el sector de La Montaña, en dirección al sur hacia Santiago.

Según los primeros antecedentes, las víctimas fatales corresponden a dos hombres y una mujer.

Investigan maniobra imprudente de motoristas

De forma preliminar, se indaga si el siniestro se originó cuando un grupo de más de cinco motociclistas se desplazaba por la vía. Una de las hipótesis apunta a que habrían estado haciendo piruetas o alguna maniobra imprudente, lo que habría provocado la caída de algunos de ellos y una posterior colisión.

Producto del accidente, tres personas murieron en el lugar, mientras que otros tres hombres resultaron lesionados. De acuerdo con la información preliminar, todos se encuentran fuera de riesgo vital, aunque igualmente quedaron en calidad de detenidos mientras se desarrollan las diligencias.

En el sitio del suceso también declaró el conductor de un camión, quien fue considerado como testigo del hecho. Su testimonio será relevante para establecer la dinámica del accidente y determinar eventuales responsabilidades.

Tras la emergencia, se produjo un corte de tránsito en el kilómetro 16 de la Ruta 5 Sur, en dirección a Santiago. Personal de emergencia y equipos especializados realizaron labores de limpieza para restablecer el desplazamiento de los vehículos.

Las diligencias deberán establecer si hubo exceso de velocidad, maniobras temerarias u otros factores que incidieron en el fatal accidente. Además, se espera que la investigación determine el rol de cada uno de los motociclistas involucrados.

Por ahora, las autoridades llaman a conducir con precaución en la zona y considerar alternativas.