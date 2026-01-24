Iván Poduje enfrenta demanda del CDE por presuntamente no cumplir requisitos para integrar el consejo del MOP en 2020

Iván Poduje, quien asumirá próximamente como ministro de Vivienda de Kast, enfrenta cuestionamientos por una demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE),

El CDE solicita la restitución de 12 millones de pesos por presuntos pagos indebidos recibidos cuando integró el Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas durante el año 2020.

El CDE sostiene que Poduje no cumplía con los requisitos legales para ejercer ese cargo entre julio y octubre de ese año, al no contar —según el organismo— con un contrato vigente como académico.

El caso generó críticas incluso desde la oposición. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, afirmó que “si él tiene un tema personal, que en este caso es una deuda con el fisco, obviamente que tiene que pagarla”.

“Las condiciones son para entrar, no para permanecer”

El futuro ministro rechazó las acusaciones y aseguró que no existió ninguna irregularidad. En declaraciones a Radio ADN, explicó que la restricción legal apuntaba solo a las condiciones de ingreso al consejo y no a la permanencia.

“En su momento esto se vio, y como yo ya tenía la conversación con la Universidad Mayor tras desvincularme de la Universidad Católica, no aplicaba esta restricción”, señaló.

Añadió además que “las condiciones son para entrar al consejo, no para permanecer” y que desde el propio MOP le indicaron que no había inconvenientes. “Tanto es así, que después yo seguí trabajando en el consejo de concesiones”, remarcó.

Poduje indicó que respaldará su defensa con un informe jurídico del abogado Iván Aróstica, expresidente del Tribunal Constitucional, el cual —según afirmó— descarta irregularidades y atribuye la acusación a un error del Consejo de Defensa del Estado.