;

Iván Poduje enfrenta demanda del CDE por presuntamente no cumplir requisitos para integrar el consejo del MOP en 2020

En diálogo con ADN, el futuro ministro de Vivienda rechazó las irregularidades, afirmando que la exigencia aplica “para entrar, no para permanecer”.

Martín Neut

Francisco Gutiérrez

Iván Poduje

Iván Poduje / YVO SALINAS

Iván Poduje, quien asumirá próximamente como ministro de Vivienda de Kast, enfrenta cuestionamientos por una demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE),

El CDE solicita la restitución de 12 millones de pesos por presuntos pagos indebidos recibidos cuando integró el Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas durante el año 2020.

Revisa también:

ADN

El CDE sostiene que Poduje no cumplía con los requisitos legales para ejercer ese cargo entre julio y octubre de ese año, al no contar —según el organismo— con un contrato vigente como académico.

El caso generó críticas incluso desde la oposición. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, afirmó que “si él tiene un tema personal, que en este caso es una deuda con el fisco, obviamente que tiene que pagarla”.

“Las condiciones son para entrar, no para permanecer”

El futuro ministro rechazó las acusaciones y aseguró que no existió ninguna irregularidad. En declaraciones a Radio ADN, explicó que la restricción legal apuntaba solo a las condiciones de ingreso al consejo y no a la permanencia.

“En su momento esto se vio, y como yo ya tenía la conversación con la Universidad Mayor tras desvincularme de la Universidad Católica, no aplicaba esta restricción”, señaló.

Añadió además que “las condiciones son para entrar al consejo, no para permanecer” y que desde el propio MOP le indicaron que no había inconvenientes. “Tanto es así, que después yo seguí trabajando en el consejo de concesiones”, remarcó.

Poduje indicó que respaldará su defensa con un informe jurídico del abogado Iván Aróstica, expresidente del Tribunal Constitucional, el cual —según afirmó— descarta irregularidades y atribuye la acusación a un error del Consejo de Defensa del Estado.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad