El “triunfo” del clan Fuente-Alba: Hijo del procesado ex Comandante en Jefe recupera su grado de Capitán

La Corte de Apelaciones de Santiago propinó un duro revés judicial a la institucionalidad castrense al acoger un recurso de protección interpuesto por la defensa de Rodolfo Fuente-Alba Pinochet, hijo del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba.

El tribunal de alzada ordenó dejar sin efecto la resolución que disponía el retiro absoluto del oficial, instruyendo su inmediata reincorporación a las filas del Ejército.

Un despido “ilegal y arbitrario”

El conflicto se originó luego de que la institución decidiera dar de baja al capitán Fuente-Alba Pinochet, en medio de los cuestionamientos y sumarios administrativos que han rodeado a su familia, particularmente a su padre, procesado por malversación de caudales públicos y lavado de activos en el marco del caso “Fraude en el Ejército”.

Sin embargo, la Corte estableció en su fallo que el procedimiento utilizado para expulsar al oficial adoleció de vicios graves. Los magistrados determinaron que la decisión fue arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales como la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad (en relación con su cargo y remuneraciones), publica La Tercera.

El fallo sostiene que el Ejército no fundamentó debidamente la necesidad de su retiro y que se utilizaron argumentos administrativos para sancionar hechos que, en muchos casos, aún son materia de investigación en otras sedes, vulnerando la presunción de inocencia.

Pago retroactivo y continuidad laboral

La sentencia es categórica en sus efectos: el Ejército no solo debe recibir nuevamente al capitán, sino que debe proceder al pago de todas las remuneraciones y asignaciones que Fuente-Alba dejó de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado.

Para efectos legales y previsionales, se considerará que la relación laboral nunca se interrumpió, restableciendo todos sus derechos y antigüedad en la institución.

Esta decisión judicial marca un precedente sobre los límites que tienen las Fuerzas Armadas para depurar sus filas mediante procesos administrativos cuando existen causas judiciales abiertas o cuando no se respetan estrictamente los estatutos internos de debido proceso. Al cierre de esta edición, el Ejército no ha emitido una declaración oficial sobre si apelará a la Corte Suprema para intentar revertir este fallo.