;

El “triunfo” del clan Fuente-Alba: Hijo del procesado ex Comandante en Jefe recupera su grado de Capitán

Mientras su padre enfrenta a la justicia por malversación de caudales públicos, Rodolfo Fuente-Alba Pinochet logró revertir su retiro temporal. El Ejército deberá tratarlo como si nunca hubiera dejado el servicio activo.

Mario Vergara

Ejército

Ejército

La Corte de Apelaciones de Santiago propinó un duro revés judicial a la institucionalidad castrense al acoger un recurso de protección interpuesto por la defensa de Rodolfo Fuente-Alba Pinochet, hijo del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba.

El tribunal de alzada ordenó dejar sin efecto la resolución que disponía el retiro absoluto del oficial, instruyendo su inmediata reincorporación a las filas del Ejército.

ADN

Un despido “ilegal y arbitrario”

El conflicto se originó luego de que la institución decidiera dar de baja al capitán Fuente-Alba Pinochet, en medio de los cuestionamientos y sumarios administrativos que han rodeado a su familia, particularmente a su padre, procesado por malversación de caudales públicos y lavado de activos en el marco del caso “Fraude en el Ejército”.

Sin embargo, la Corte estableció en su fallo que el procedimiento utilizado para expulsar al oficial adoleció de vicios graves. Los magistrados determinaron que la decisión fue arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales como la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad (en relación con su cargo y remuneraciones), publica La Tercera.

El fallo sostiene que el Ejército no fundamentó debidamente la necesidad de su retiro y que se utilizaron argumentos administrativos para sancionar hechos que, en muchos casos, aún son materia de investigación en otras sedes, vulnerando la presunción de inocencia.

Revisa también:

ADN

Pago retroactivo y continuidad laboral

La sentencia es categórica en sus efectos: el Ejército no solo debe recibir nuevamente al capitán, sino que debe proceder al pago de todas las remuneraciones y asignaciones que Fuente-Alba dejó de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado.

Para efectos legales y previsionales, se considerará que la relación laboral nunca se interrumpió, restableciendo todos sus derechos y antigüedad en la institución.

Esta decisión judicial marca un precedente sobre los límites que tienen las Fuerzas Armadas para depurar sus filas mediante procesos administrativos cuando existen causas judiciales abiertas o cuando no se respetan estrictamente los estatutos internos de debido proceso. Al cierre de esta edición, el Ejército no ha emitido una declaración oficial sobre si apelará a la Corte Suprema para intentar revertir este fallo.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad