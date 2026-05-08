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Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy viernes 8 de mayo en Santiago

Revisa acá qué vehículos no pueden transitar por la capital durante esta jornada.

Juan Castillo

restricción vehicular por preemergencia ambiental

restricción vehicular por preemergencia ambiental

Durante este viernes 8 de mayo se mantendrán las fiscalizaciones en las calles de la capital por la restricción vehicular 2026.

El plan se enmarca en el plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente, y busca disminuir la contaminación ambiental en la región Metropolitana.

Quienes no cumplan la normativa enfrentan sanciones económicas que van entre 1 y 1,5 UTM (entre $70.000 y $90.000 para el infractor).

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¿Qué vehículos no pueden circular hoy viernes 8 de mayo en Santiago?

La restricción vehicular rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.

Por ello, acá te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy viernes 8 de mayo:

  • Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 6 y 7.
  • Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 2, 3, 4 y 5.
  • Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 2, 3, 4 y 5.
  • Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 6 y 7.
  • Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 2, 3, 4 y 5.
  • Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 2, 3, 4 y 5.

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